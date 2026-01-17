Χάρις στο γκολ του Μαχαίρα ο Ηρακλής επικράτησε με σκορ 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας και πέρασε στην κορυφή του Βορείου Ομίλου της Super League 2.

Τεράστια νίκη με βάση το χρονικό σημείο αλλά και τις βαθμολογικές ισορροπίες για τον Γηραιό με σκόρερ τον Μαχαίρα . Ο Ηρακλής ήταν που νίκησε με 1-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας στο ντέρμπι κορυφής του Βορείου Ομίλου.

Το γκολ του Ηρακλή μπήκε από τα πόδια του Μαχαίρα με σουτ στην κίνηση με δύναμη μετά από γύρισμα του Παναγιωτίδη και πρώτη πάσα του Ντέλετιτς. Η φάση αυτή ήταν στο 27' όπου η Αναγέννηση Καρδίτσας φώναξε για φάουλ του Ουάρντα στο ξεκίνημά της και ότι δεν έπρεπε να μετρήσει αυτό το γκολ. Η Αναγέννηση γενικότερα πρέσαρε πολύ τον Ηρακλή. Στο 90' πάντως το σουτ του Ντουρμισάι πήγε στο δεξί δοκάρι του Μπαλωμένου.

Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Τσάκλα, Κάτσικας, Βιτλής (66′ Αναστασίου), Χάμοντ (46′ λ.τ Προύντζος), Μάναλης (72′ Ντουρμισάι), Παναγιωτίδης (66′ λ.τ Τσιντώνης), Μαχαίρας, Ντέλετιτς (83′ λ.τ Κυνηγόπουλος), Ουάρντα και Εραμούσπε.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Σπανός): Μπαλωμένος, Πεταυράκης (85′ Μπούσης), Λεωνιδόπουλος (63′ Μπαλτάς), Μουστακόπουλος (85′ Νικολιάς), Πολέτο, Γκόλιας, Νοικοκυράκης (85′ Μπάλλας), Κάσσος, Καρίμ (63′ Σοΐρι), Μπακαγιόκο και Καμπετσής.

Τα αποτελέσματα

Αστέρας Aktor Β' - Καμπανιακός 4-1

Ηρακλής - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

Καβάλα - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Μακεδονικός - ΠΑΟΚ Β' 1-3

Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης 2-0

Η βαθμολογία (17 αγώνες)

1. Ηρακλής 41

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 39

3. Νίκη Βόλου 36

4. Αστέρας Aktor 31

------------------------------

5. Καβάλα 22

6. ΠΑΟΚ Β' 21

7. Νέστος Χρυσούπολης 15

8. Καμπανιακός 15

9. ΠΑΣ Γιάννινα 10

10. Μακεδονικός 6

Η επόμενη αγωνιστική

Αναγέννηση Καρδίτσας - Νέστος Χρυσούπολης

Καβάλα - Αστέρας Aktor Β'

Μακεδονικός - Νίκη Βόλου

ΠΑΟΚ Β' - Καμπανιακός

ΠΑΣ Γιάννινα - Ηρακλής