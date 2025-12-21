Ο Ηρακλής νίκησε 2-1 τον ΠΑΟΚ στο 99' και πήρε απόσταση από τη Νίκη Βόλου που γκέλαρε στην Καβάλα. Η Αναγέννηση Καρδίτσας μπορεί να μειώσει τη διαφορά τη Δευτέρα.

Με γκολ του Μίλος Ντέλετιτς στο 99' ο Ηρακλής απέδρασε με νίκη χρυσάφι από τη Χαλάστρα.

Νίκησε 2-1 τον ΠΑΟΚ Β' στο γεμάτο ένταση, με τρία γκολ και δύο αποβολές, ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής στη Super League 2 και πήρε απόσταση πέντε βαθμών από τη Νίκη Βόλου που με το 2-2 στην Καβάλα πέταξε δύο πολύτιμους βαθμούς!

ΠΑΟΚ Β' - Ηρακλής 1-2

Ο Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης βρήκε πρώτος γκολ, αφού στο 20' ο Τσιντώνης με σουτ έκανε το 0-1. Ο «γηραιός» στο 57' άγγιξε το 2-0, αλλά η κεφαλιά του Δημητρίου κατέληξε στο δοκάρι.

Ο ΠΑΟΚ πίεσε στη συνέχεια και στο 62' έφτασε στην ισοφάριση σε 1-1 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γκιτέρσου. Ο Ηρακλής αναζήτησε το δεύτερο γκολ και το πέτυχε στο 99'. Η μπάλα αρχικά βρήκε το αριστερό δοκάρι σε σουτ του Παναγιωτίδη από το ύψος του πέναλτι και στη συνέχεια ο Ντέλετιτς από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-1 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Μετά το γκολ υπήρξε σύρραξη μεταξύ των παικτών και των παραγόντων των δύο ομάδων και αντίκρισαν τελικά την κόκκινη κάρτα ο Πέδρο Λούκας από τον ΠΑΟΚ Β' και ο Κάτσικας από τον Ηρακλή.

ΠΑΟΚ Β ': Μοναστηρλής (40' λ.τ Τσιντσόλης), Πασαχίδης, Κωττάς, Πέδρο Λούκας, Κοσίδης (86' Απάτσιονακ), Τσοπούρογλου, Καλόγηρος, Πολυκράτης (86' Ίκομπονγκ), Αδάμ (56' Κανίς), Μπέρδος (46' Μούστμα), Γκιτέρσος.

Ηρακλής: Στουρνάρας, Αναστασίου (83' Ντουρμισάι), Εραμούσπε, Δημητρίου, Κάτσικας, Φοφανά, Παναγιωτίδης, Τσιντώνης (75' Κούστα), Μαχαίρας (75' Ντόβενταν), Κυνηγόπουλος (69' Ντέλετιτς), Μάναλης (83' Βιτλής).

Καβάλα - Νίκη Βόλου 2-2

Η Νίκη Βόλου άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στην Καβάλα.

Προηγήθηκε δύο φορές στην έδρα της Καβάλας, αλλά η τοπική ομάδα είχε απάντηση. Στο 42' ο Λουκίνας με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τη Νίκη Βόλου, αλλά στο 58' ο Ξυγκόρος με σουτ πέτυχε το 1-1.

Ο Στοϊλκοβιτς στο 65' έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, ωστόσο, στο 78' ο Σιφναίος με σουτ πέτυχε το 2-2.

Καβάλα: Γιαννίκογλου, Κολλαράς, Ελ Καντουσί, Κατσουλίδης, Αλιατίδης, Γαβριηλίδης, Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος (26' λ.τ Ξυγκόρος), Χρούστινετς, Βοριαζίδης.

Νίκη Βόλου: Γκαραβέλης, Αρίας, Γκαντέλιο, Σιούτας, Ντιαλόσι, Έππας, Σίλβα, Πέττας, Γιακουμάκης (59' Στοΐλκοβιτς), Λώλης, Λουκίνας.

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής

Σάββατο 20/12

Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Μακεδονικός - Νέστος Χρυσούπολης 2-2

Κυριακή 21/12

ΠΑΟΚ Β' - Ηρακλής 1-2

Καβάλα - Νίκη Βόλου 2-2

Δευτέρα 22/12

Αστέρας Aktor Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας

Η βαθμολογία

1. Ηρακλής 37

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 33

3. Νίκη Βόλου 32

4. Αστέρας Aktor Β' 27

--------------------------------------------

5. Καβάλα 19

6. ΠΑΟΚ Β' 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 15

8. Καμπανιακός 12

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9

10. Μακεδονικός 6

*Αναγέννηση Καρδίτσας και Αστέρας Aktor Β' έχουν ματς λιγότερο.