Μαρκό: Η γκολάρα της χρονιάς από τον Σεμπά! (vid)
Ο Βραζιλιάνος άλλοτε εξτρέμ του συλλόγου του Ολυμπιακού έβαλε... μαγικό γκολ με την φανέλα της ομάδας της Μαρκό.
Στο παιχνίδι με τα Χανιά ο Σεμπά πάνω στην κίνηση έβαλε γκολάρα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ - που φόρεσε την φανέλα του Ολυμπιακού - της Μαρκό σκόραρε την γκολάρα της χρονιάς, όπως θα διαπιστώσετε πιο κάτω κάνοντας το 2-0 για την ομάδα της Μαρκό.
