Καβάλα και Νέστος Χρυσούπολης προσέθεσαν από ένα τρίποντο στη συγκομιδή τους, καθώς επικράτησαν κόντρα σε ΠΑΟΚ Β' και Καμπανιακό, αντιστοίχως.

Νικηφόρα συνέχισαν την πορεία τους στο Βόρειο Όμιλο της Super League 2 οι δυο ομάδες της Καβάλας. Οι Αργοναύτες υπέταξαν τον ΠΑΟΚ Β', στη Χαλάστρα, με 2-0 και τον προσπέρασαν στην 5η θέση της βαθμολογίας, ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε ο Νέστος τον Καμπανιακό στη Χρυσούπολη

H Καβάλα πανηγύρισε τρίτο διαδοχικό τρίποντο στο πρωτάθλημα, καθώς μετά από Νέστο και Μακεδονικό επικράτησε κόντρα στον ΠΑΟΚ Β' με 2-0.

Μόλις στο 8' οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι για μαρκάρισμα του Νικολακούλη στον Παπαδόπουλο και ο Σιφναίος το εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1. Παρά την πίεση των τυπικά γηπεδούχων για την ισοφάριση η ομάδα που βρήκε γκολ ήταν οι Αργοναύτες, καθώς στο 41' ο Αλιατίδης διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Οι παίκτες του Πονζ «έψαξαν» το γκολ που θα τους έβαζε στο ματς, αλλά η Καβάλα διατήρησε το 0-2 μέχρι το φινάλε και προσπέρασε βαθμολογικά τον ΠΑΟΚ Β'.

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης, Πολυκράτης, Απιατσιόνακ (77′ Καλαϊτσίδης), Μπαταούλας (46′ Ίκομπονγκ), Κωττάς, Καλόγηρος, Κανίς (77′ Αδάμ), Τσιφούτης (61′ Ρικάρντο), Μούστμα (46′ Γκιτέρσος), Μπάλντε.

Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Ελ Καντουσί, Κολλαράς, Κατσουλίδης (81′ Δημοσθένους), Αλιατίδης, Γαβριηλίδης, Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος (64′ Ξυγκόρος), Χρούστινετς, Βοριαζίδης.

Μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, από Αστέρα Β' AKTOR, Ηρακλή και Καβάλα, ο Νέστος επέστρεψε στα τρίποντα, καθώς νίκησε τον Καμπανιακό στη Χρυσούπολη με 2-0. Οι φιλοξενούμενοι είναι εδώ και επτά αγωνιστικές δίχως τρίποντο, καθώς έχουν πέντε ήττες και δυο ισοπαλίες.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 35ο λεπτό με την κεφαλιά του Γκιώνη και στο 66' ο Σταυρόπουλος με σουτ διαμόφωσε το τελικό 2-0.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Γ. Μούτσα, Ντόριαν (60′ Δαλιανόπουλος), Μανωλάκης, Γκιώνης, Τσαμούρης, Λέλεκας, Ψάλτης, Κωστίκα (60′ Σταυρόπουλος), Γλυνός (82′ Ιωαννίδης), Σαπουντζής (72′ Τσίκος), Ντοναλντόνι (82′ Αθανασόπουλος).

Καμπανιακός (Χαραλαμπίδης): Γιακουμής, Παντεκίδης, Παπαστεριανός, Χατζηκυριάκος (46′ Γαρύφαλλος), Ντουμάνης, Παπακωνσταντίνου (46′ Αλμπάνης), Πολύζος (72′ Σαρβανίδης), Ν. Καθάριος (66′ Καράκουτης), Τσαπακίδης, Ρόβας (68′ Ανανιάδης), Δερμιτζάκης.

Super League 2 - Βόρειος Όμιλος

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ Β' - Καβάλα 0-2

Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός 2-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Νίκη Βόλου - Αστέρας Β' AKTOR 14:00

Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΣ Γιάννινα 15:00

Ηρακλής - Μακεδονικός 15:00

Η βαθμολογία

1. Ηρακλής 31

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 30

3. Νίκη Βόλου 28

4. Αστέρας Β' AKTOR 27

-----------------------------------

5. Καβάλα 18

6. ΠΑΟΚ Β' 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 14

8. ΠΑΣ Γιάννινα 9

9. Καμπανιακός 9

10. Μακεδονικός 5