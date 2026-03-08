Νίκη-ανάσα για τον ΠΑΟΚ Β με 3-0 επί του Καμπανιακού. Στενεύουν κι άλλο τα περιθώρια για τον ΠΑΣ Γιάννινα μετά το 0-0 με τον Νέστο Χρυσούπολης, άφησε βαθμούς η Καβάλα με τον Μακεδονικό (0-0).

Σημαντική νίκη προς την παραμονή πέτυχε ο ΠΑΟΚ Β στην 4η αγωνιστική των Play Out της Super League 2 με τους ασπρόμαυρους να παίρνουν το τρίποντο με 3-0 επί του Καμπανιακού, αυξάνοντας τη διαφορά στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη. Ο ΠΑΣ Γιάννινα βλέπει την κατάσταση να δυσκολεύει όλο και περισσότερο μετά το 0-0 με τον Νέστο Χρυσούπολης, με τη διαφορά από τις ομάδες που δεν πέφτουν να παραμένει στους οκτώ βαθμούς. Η Καβάλα συνεχίζει τη μάχη με τον Νέστο, αν και άφησε δύο βαθμούς στην έδρα του ουραγού Μακεδονικού μετά το άσφαιρο 0-0.

ΠΑΟΚ Β - Καμπανιακός 3-0

Επιστροφή στις νίκες για τον ΠΑΟΚ Β που πήρε απόσταση τεσσάρων βαθμών από τη διακεκαυμένη ζώνη επικρατώντας με 3-0 του Καμπανιακού. Οι ασπρόμαυροι μπήκαν δυνατά και στο 20' πήραν το προβάδισμα με τον Γκιτέρσο να παίρνει το «ριμπάουντ» έπειτα από απόκρουση του Κασαπίδη και να σκοράρει για το 1-0. Στο 35' ο Μούστμα με ωραίο πλασέ έγραψε το 2-0 βάζοντας τις βάσεις της νίκης. Στο δεύτερο μέρος οι ασπρόμαυροι διαμόρφωσαν το τελικό 3-0 στο 92' με πλασέ του Τσοπούρογλου, με τον Καμπανιακό να μένει στο -7 από τις θέσεις που οδηγούν στην παραμονή.

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Στεργιάκης, Πολυκράτης, Κωττάς (46′ Τσιφούτης), Απιατσιονάκ, Κοσίδης, Σαρρής, Τσοπούρογλου, Αδάμ (61′ Αλμασίδης), Μπέρδος (75′ Καλαϊτσίδης), Μούστμα (75′ Κανίς), Γκιτέρσος (61′ Ραϊχανί).

Καμπανιακός (Σ. Αυγέρος): Κασαπίδης. Παπακωνσταντίνου, Χατζηκυριάκος, Γαρύφαλλος (68′ Αμπούντου), Σαρβανίδης (77′ Λύγκας), Δερμιτζάκης, Κεσίδης (63′ Καστίδης), Αλμπάνης (68′ Μωυσίδης), Ντουμάνης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης (63′ Καράδαλης).

ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης 0-0

Στο ισόπαλο 0-0 έμειναν ΠΑΣ Γιάννινα και Νέστος Χρυσούπολης, αποτέλεσμα με το οποίο δεν χάρηκε κανείς καθώς οι γηπεδούχοι βλέπουν την κατάσταση για την παραμονή να ζορίζει μένοντας στο -8, ενώ οι φιλοξενούμενοι παραμένουν ισόβαθμοι με την Καβάλα στη μάχη για την παραμονή. Ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο μέρος, ωστόσο δεν μπορούσε να βγάλει σωστή τελική ενέργεια για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο δεύτερο μέρος ο Νέστος Χρυσούπολης έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Δημητριάδη, ο οποίος σταμάτησε στην αντεπίθεση τον Πατρινό που έφευγε μόνος του. Ωστόσο, ο ΠΑΣ Γιάννινα παρά την πίεση που άσκησε, δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί, ενώ στο τέλος ο Νέστος έχασε τεράστια ευκαιρία για να φύγει με το διπλό, αλλά ο Σέα αστόχησε σε πέναλτι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων!

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Σίνα, Πρεκατές (60′ Σελιμάι), Δούμας, Κιτσάκης (86′ Αθανασίου), Τουρκοχωρίτης (60′ Συμεωνίδης), Τουτόντα, Κασέμι, Κριμιτζάς (76′ Καφενζής), Πατρινός, Μπουλλάρι, Κρυπαράκος (60′ Χαβαλές).

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Δημητριάδης, Δαλιανόπουλος, Γκιώνης, Τσαμούρης, Λέλεκας, Γιαξής, Σαπουντζής (84′ Ψάλτης), Κωστίκα, Γλυνός (46′ Σταυρόπουλος), Σέα.

Μακεδονικός - Καβάλα 0-0

Δύο βαθμούς στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία άφησε η Καβάλα μένοντας στο 0-0 στην έδρα του ουραγού Μακεδονικού. Η Καβάλα είχε το πάνω χέρι στο πρώτο μέρος, αλλά ήταν αναποτελεσματική καθώς δημιούργησε αρκετές μεγάλες στιγμές χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πάρει το προβάδισμα. Ο Γουναρίδης κάτω από την εστία του Μακεδονικού ήταν ανίκητος, με τους γηπεδούχους μάλιστα κόντρα στη ροή του ματς αγγίζουν το προβάδισμα με μακρινό σουτ του Λαβάλ που σταμάτησε στο οριζόντιο του Γιαννίκογλου. Το 0-0 παρέμεινε ως το τέλος, με την Καβάλα να συνεχίζει ισόβαθμη με τον Νέστο στην προσπάθεια για τη σωτηρία.

Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Γουναρίδης, Θωμάι, Σαραγιώτης (92′ Κωτέλης), Τσουκάνης, Μορέρ, Παρασκευάς (81′ Μάρσαλ) , Καραμπέρης (92′ Σταμπουλίδης), Λαβάλ, Βερχόβεν, Αμανατίδης (81′ Αντελέκε), Νίκος (63′ Κωνσταντινίδης).

Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Καρτάλης (60′ Στίκας), Κολλαράς (60′ Ρόβας), Αλιατίδης, Χρούστινετς, Μπρέγκου (75′ Παπαδόπουλος), Γαβριηλίδης, Βοριαζίδης, Σιφναίος, Ξυγκόρος, Ελ Καντουσί (60′ Παναγιώτου).

Η βαθμολογία

5. ΠΑΟΚ Β 21

6. Καβάλα 17

--------------------------

7. Νέστος Χρυσούπολης 17

8. Καμπανιακός 10

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9

10. Μακεδονικός 7