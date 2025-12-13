Η Καλαμάτα κατάφερε να... λυγίσει το Αιγάλεω, επικράτησε με 2-0 και συνεχίζει να κρατάει την κορυφή στα χέρια της στον Νότιο Όμιλο της Superleague 2.

Δεν σταματάει πουθενά η Καλαμάτα στον δρόμο για την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια. Η ομάδα της Μεσσηνίας επικράτησε με 2-0 κόντρα στο Αιγάλεω και αύξησε τη διαφορά στο +5 με παιχνίδι περισσότερο από τον Πανιώνιο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και είχαν τεράστια ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ στο 22ο λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Αθανασακόπουλος βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, δοκίμασε το σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Γκέλιου.

Στην ακριβώς επόμενη φάση, η Καλαμάτα ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ, οι αμυντικοί του Αιγαλέου δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Στρούγγης με σουτ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές για να βρουν το γκολ όμως η Καλαμάτα το κατάφερε και... σφράγισε τη νίκη.

Στο 77', μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Μάντζης πήδηξε πιο ψηλά από όλους και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Καραργύρη για το 0-2. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με την Καλαμάτα να αυξάνει τη διαφορά και να εδραιώνεται στην κορυφή για ακόμη μία αγωνιστική.

Αιγάλεω: Καραργύρης, Τάμπας, Ζιούλης, Ευαγγέλου (35′ λ.τ Απαλοδήμας), Τάτσης (60′ Τσιλιγγίρης), Κωστόπουλος, Βάρκας (60′ Ουνγιαλίδης), Καραμπάς, Αθανασακόπουλος (75′ Γιαννίκος), Φοφανά (75′ Ενομό), Κωστέας.

Καλαμάτα: Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Καλουτσικίδης, Οικονόμου, Κατάλντι (69′ Τσορνομάζ), Παμλίδης (78′ Κωτσόπουλος), Μάντζης (78′ Μπρούνο Γκάμα), Μορέιρα (69′ Μιράντα), Τσέλιος.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 13/12

Ολυμπιακός Β' - Athens Kallithea 0-0

Ελλάς Σύρου - Μαρκό 0-2

Αιγάλεω - Καλαμάτα 0-2

Κυριακή 14/12

Χανιά - Παναργειακός 15:00

Ηλιούπολη - Πανιώνιος 15:00

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 38

2. Πανιώνιος 33

3. Μαρκό 25

4. Athens Kallithea 21

5. Ελλάς Σύρου 19

6. Ολυμπιακός Β' 15

7. Αιγάλεω 14

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4

*Αιγάλεω και Ολυμπιακός Β, Χανιά, Παναργειακός, Ηλιούπολη και Πανιώνιος έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.