Μακριά από τη νίκη για 7η συνεχόμενη αγωνιστική έμεινε ο Ολυμπιακός Β' καθώς... κόλλησε στο 0-0 κόντρα στην Athens Kallithea για τον Νότιο Όμιλο.

Όλα στο... μηδέν ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β' ( ντεμπούτο για τον Αλβάρο Ρούμπιο στον πάγκο ) και την Athens Kallithea στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη για τον Νότιο Όμιλο της Superleague 2, με τους γηπεδούχους να μένουν χωρίς νίκη για 7η συνεχόμενη αγωνιστική και οι φιλοξενούμενοι να χάνουν και άλλο έδαφος από την κορυφή.

Αμφότεροι είχαν τις στιγμές τους στο πρώτο μέρος για να ανοίξουν το σκορ ωστόσο χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, με το πρώτο μέρος να λήγει χωρίς γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος με πίεση ψηλά και με μία σπουδαία ευκαιρία με τον Μπιλάλ, χωρίς όμως να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι «ερυθρόλευκοι» άγγιξαν το 1-0 όμως ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Αργυρίου. Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν πιο παθητικό ρόλο και παρά το επιθετικό σχήμα του Ρούμπιο, κράτησαν το ματς χωρίς σκορ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τον έναν βαθμό.

Ολυμπιακός Β: Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ (73 Μαρτίνης), Λιάτσος (63′ Λιατσικούρας), Ζουγλής (85′ Λώλης), Κουτσογούλας, Πνευμονίδης, Κεϊτά, Τουφάκης (85′ Αλαφάκης), Κουτσίδης, Ρολάκης (73′ Αργυρίου).

Athens Kallithea: Παπαδόπουλος, Φροσύνης, Μαυριάς (56′ Βασιλόγιαννης), Παϊσάο (56′ Γκαντίγιο), Σωτηράκος, Προδρομίτης, Πασαλίδης, Γκολφίνος (73′ Γερολέμου), Μεταξάς, Ματίγια, Ντεντάκης.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 13/12

Ολυμπιακός Β' - Athens Kallithea 0-0

Ελλάς Σύρου - Μαρκό 13:30

Αιγάλεω - Καλαμάτα 15:00

Κυριακή 14/12

Χανιά - Παναργειακός 15:00

Ηλιούπολη - Πανιώνιος 15:00

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 35

2. Πανιώνιος 33

3. Μαρκό 22

4. Athens Kallithea 21

-------------------

5. Ελλάς Σύρου 19

6. Ολυμπιακός Β 15

7. Αιγάλεω 14

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4

*Αιγάλεω και Ολυμπιακός Β έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο