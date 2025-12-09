Το πρόγραμμα των δυο ομίλων της Super League 2 για τη 14ης αγωνιστική. Το Action 24 θα μεταδόσει τις αναμετρήσεις Αιγάλεω - Καλαμάτα και Νίκη Βόλου - Αστέρας Β' AKTOR.

Όπως κάθε Τρίτη, η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα των δυο ομίλων ενόψει του ερχόμενου Σαββατοκύριακου. Από τα ματς της 14ης αγωνιστικής θα μεταδοθούν από το Action 24 οι αναμετρήσεις Αιγάλεω - Καλαμάτα στα Ψαχνά και Νίκη Βόλου - Αστέρας Β' AKTOR στο «Παντελής Μαγουλάς».

Από εκεί και πέρα στο Βορρά ο Ηρακλής θα υποδεχτεί τον Μακεδονικό και η Αναγέννηση Καρδίτσας τον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ στο Νότο ο Πανιώνιος θα φιλοξενηθεί από την Ηλιούπολη και η Athens Kallithea από τον Ολυμπιακό Β'.

Super League 2 - Βόρειος Όμιλος

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ Β' - Καβάλα 15:00

Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός 15:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Νίκη Βόλου - Αστέρας Β' AKTOR 14:00

Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΣ Γιάννινα 15:00

Ηρακλής - Μακεδονικός 15:00

Super League 2 - Νότιος Όμιλος

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός Β' - Athens Kallithea 13:00

Ελλάς Σύρου - Μαρκό 13:00

Αιγάλεω - Καλαμάτα 14:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου