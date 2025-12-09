Super League 2: Τηλεοπτικά τα Αιγάλεω - Καλαμάτα και Νίκη Βόλου - Αστέρας Β'
Όπως κάθε Τρίτη, η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα των δυο ομίλων ενόψει του ερχόμενου Σαββατοκύριακου. Από τα ματς της 14ης αγωνιστικής θα μεταδοθούν από το Action 24 οι αναμετρήσεις Αιγάλεω - Καλαμάτα στα Ψαχνά και Νίκη Βόλου - Αστέρας Β' AKTOR στο «Παντελής Μαγουλάς».
Από εκεί και πέρα στο Βορρά ο Ηρακλής θα υποδεχτεί τον Μακεδονικό και η Αναγέννηση Καρδίτσας τον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ στο Νότο ο Πανιώνιος θα φιλοξενηθεί από την Ηλιούπολη και η Athens Kallithea από τον Ολυμπιακό Β'.
Super League 2 - Βόρειος Όμιλος
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
- ΠΑΟΚ Β' - Καβάλα 15:00
- Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός 15:00
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
- Νίκη Βόλου - Αστέρας Β' AKTOR 14:00
- Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΣ Γιάννινα 15:00
- Ηρακλής - Μακεδονικός 15:00
Super League 2 - Νότιος Όμιλος
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
- Ολυμπιακός Β' - Athens Kallithea 13:00
- Ελλάς Σύρου - Μαρκό 13:00
- Αιγάλεω - Καλαμάτα 14:00
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
- Χανιά - Παναργειακός 15:00
- Ηλιούπολη - Πανιώνιος 15:00
