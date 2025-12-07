Super League 2 - Νότιος Όμιλος: Επιστροφή στις νίκες για την Athens Kallithea, στο κυνήγι της τετράδας η Ελλάς Σύρου
- Athens Kallithea - Χανιά 2-0
- Παναργειακός - Ελλάς Σύρου 1-3
- Αιγάλεω - Ηλιούπολη 3-0
- Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής
- Η βαθμολογία
Athens Kallithea - Χανιά 2-0
Επιστροφή στις νίκες για την Athens Kallithea. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου μετά από τρεις αγωνιστικές με ισοπαλία κόντρα στο Αιγάλεω και ήττες από Πανιώνιο - Ελλάς Σύρου πανηγύρισε τρίποντο, καθώς υπέταξε τα Χανιά στο Ελ Πάσο με 2-0.
H ομάδα της Καλλιθέας προηγήθηκε στο 60ο λεπτό με το σουτ του Ντεντάκη. Στο 69' οι ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο Κωστανάσιος έκανε πέναλτι και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Παϊσάο ευστόχησε από τα έντεκα βήματα για το 2-0.
Οι γηπεδούχου θα μπορούσαν να είχαν κι άλλο γκολ, όμως τους σταμάτησε ο Στογιάνοβιτς και το δοκάρι. Στο 75' ο Γκολφίνος σημάδεψε το οριζόντιο και στο 89' ο τερματοφύλακας των Κρητικών απέκρουσε το πέναλτι του Βασιλογιαννη.
Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Παπαδόπουλος, Βασιλόγιαννης, Μαυριάς (64′ Φροσύνης), Παϊσάο, Ινσούα, Προδρομίτης, Πασαλίδης, Γκολφίνος, Σαταριάνο (46′ Μεταξάς), Ματίγια, Ντεντάκης.
Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Καρίμ, Πρεβεζιάνος, Λάμτσε, Κουτρουμπής, Άοσμαν, Ράδος, Κουτεντάκης, Κωστανάσιος, Σερβιλάκης, Νεκούλ
Παναργειακός - Ελλάς Σύρου 1-3
Η Ελλάς Σύρου συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Οι Νησιώτες διεύρυναν το αήττητο σερί τους στα τέσσερα παιχνίδια, με τρεις νίκες και μια ισοπαλία, καθώς επικράτησαν στην έδρα του ουραγού Παναργειακού με 3-1.
Η ομάδα του Χριστοφιλέα προηγήθηκε στο 14ο λεπτό με τον Πάρη Μπάμπη και στο 67' ο Κόλα διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του. Στο 75' ο Τριμμάτης «τελείωσε» το ματς, καθώς ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 και το μόνο που άλλαξε μέχρι το φινάλε ήταν η έκταση, καθώς ο Γαρουφαλιάς έβαλε αυτογκόλ.
Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Αρμένης (46′ Ζησούλης), Γιαλαμίδης, Νικολετόπουλος, Αμπουμπακάρ, Καρυπίδης, Κότζα (78′ Ναλιτζής), Ντιαλό (78′ Καμενί), Κονέ (46′ Φοκάμ), Τσάνι (64′ Χατζηδημητρίου).
Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Γκέζος (79′ λ.τ Καλός), Βερνάρδος (54′ Τριμμάτης), Γαρουφαλιάς, Γιάκος (79′ Ζώνιος), Βλάχος, Κόλα, Μπάμπης (85′ Γώγος), Ντέιβιντ (46′ Λιούμης).
Αιγάλεω - Ηλιούπολη 3-0
Βαθμολογική ανάσα για το Αιγάλεω που επικράτησε με 3-0 της Ηλιούπολης, η οποία παραμένει στην προτελευταία θέση. Στο ντεμπούτο του Σκύβαλου στον πάγκο του Αιγάλεω, το Σίτι πήρε μια σημαντική νίκη, βάζοντας τις βάσεις από το πρώτο μέρος. Ο Χόσκο στο 14' με σουτ έκανε το 1-0, ενώ στο 35' ο Ευαγγέλου με κεφαλιά έγραψε το 2-0. Το τελικό 3-0 για το Αιγάλεω διαμόρφωσε ο Φοφανά στο 82'.
Αιγάλεω (Σκύβαλος): Καραργύρης, Φέλιξ, Ζιούλης, Ευαγγέλου, Τάτσης, Κωστόπουλος, Βάρκας, Χόσκο, Αθανασακόπουλος, Ενομό, Κωστέας.
Ηλιούπολη (Γράφας): Τσιλιγκίρης, Κεραμιδάς, Χριστόπουλος, Τσάικα, Νόνης, Κωστούλας, Μαϊδάνος, Θωμαΐδης, Νεοφυτίδης, Τσουμάνης, Μίγια.
Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής
Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β 3-1
Πανιώνιος - Μαρκό 1-0
Athens Kallithea - Χανιά 2-0
Αιγάλεω - Ηλιούπολη 3-0
Παναργειακός - Ελλάς Σύρου 1-3
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 35
2. Πανιώνιος 33
3. Μαρκό 22
4. Athens Kallithea 20
-------------------
5. Ελλάς Σύρου 19
6. Αιγάλεω 14
7. Ολυμπιακός Β 14
8. Χανιά 9
9. Ηλιούπολη 7
10. Παναργειακός 4
*Αιγάλεω και Ολυμπιακός Β έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.