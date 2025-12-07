Η Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες με το 2-0 επί των Χανίων. Μια ανάσα από την τετράδα παραμένει η Ελλάς Σύρου μετά το άνετο διπλό επί του Παναργειακού (1-3), νίκη-ανάσα για το Αιγάλεω με 3-0 κόντρα στην Ηλιούπολη για τη 13η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της SL2.

Athens Kallithea - Χανιά 2-0

Επιστροφή στις νίκες για την Athens Kallithea. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου μετά από τρεις αγωνιστικές με ισοπαλία κόντρα στο Αιγάλεω και ήττες από Πανιώνιο - Ελλάς Σύρου πανηγύρισε τρίποντο, καθώς υπέταξε τα Χανιά στο Ελ Πάσο με 2-0.

H ομάδα της Καλλιθέας προηγήθηκε στο 60ο λεπτό με το σουτ του Ντεντάκη. Στο 69' οι ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο Κωστανάσιος έκανε πέναλτι και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Παϊσάο ευστόχησε από τα έντεκα βήματα για το 2-0.

Οι γηπεδούχου θα μπορούσαν να είχαν κι άλλο γκολ, όμως τους σταμάτησε ο Στογιάνοβιτς και το δοκάρι. Στο 75' ο Γκολφίνος σημάδεψε το οριζόντιο και στο 89' ο τερματοφύλακας των Κρητικών απέκρουσε το πέναλτι του Βασιλογιαννη.

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Παπαδόπουλος, Βασιλόγιαννης, Μαυριάς (64′ Φροσύνης), Παϊσάο, Ινσούα, Προδρομίτης, Πασαλίδης, Γκολφίνος, Σαταριάνο (46′ Μεταξάς), Ματίγια, Ντεντάκης.

Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Καρίμ, Πρεβεζιάνος, Λάμτσε, Κουτρουμπής, Άοσμαν, Ράδος, Κουτεντάκης, Κωστανάσιος, Σερβιλάκης, Νεκούλ

Παναργειακός - Ελλάς Σύρου 1-3

Η Ελλάς Σύρου συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Οι Νησιώτες διεύρυναν το αήττητο σερί τους στα τέσσερα παιχνίδια, με τρεις νίκες και μια ισοπαλία, καθώς επικράτησαν στην έδρα του ουραγού Παναργειακού με 3-1.

Η ομάδα του Χριστοφιλέα προηγήθηκε στο 14ο λεπτό με τον Πάρη Μπάμπη και στο 67' ο Κόλα διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του. Στο 75' ο Τριμμάτης «τελείωσε» το ματς, καθώς ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 και το μόνο που άλλαξε μέχρι το φινάλε ήταν η έκταση, καθώς ο Γαρουφαλιάς έβαλε αυτογκόλ.

Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Αρμένης (46′ Ζησούλης), Γιαλαμίδης, Νικολετόπουλος, Αμπουμπακάρ, Καρυπίδης, Κότζα (78′ Ναλιτζής), Ντιαλό (78′ Καμενί), Κονέ (46′ Φοκάμ), Τσάνι (64′ Χατζηδημητρίου).

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Γκέζος (79′ λ.τ Καλός), Βερνάρδος (54′ Τριμμάτης), Γαρουφαλιάς, Γιάκος (79′ Ζώνιος), Βλάχος, Κόλα, Μπάμπης (85′ Γώγος), Ντέιβιντ (46′ Λιούμης).

Αιγάλεω - Ηλιούπολη 3-0

Βαθμολογική ανάσα για το Αιγάλεω που επικράτησε με 3-0 της Ηλιούπολης, η οποία παραμένει στην προτελευταία θέση. Στο ντεμπούτο του Σκύβαλου στον πάγκο του Αιγάλεω, το Σίτι πήρε μια σημαντική νίκη, βάζοντας τις βάσεις από το πρώτο μέρος. Ο Χόσκο στο 14' με σουτ έκανε το 1-0, ενώ στο 35' ο Ευαγγέλου με κεφαλιά έγραψε το 2-0. Το τελικό 3-0 για το Αιγάλεω διαμόρφωσε ο Φοφανά στο 82'.

Αιγάλεω (Σκύβαλος): Καραργύρης, Φέλιξ, Ζιούλης, Ευαγγέλου, Τάτσης, Κωστόπουλος, Βάρκας, Χόσκο, Αθανασακόπουλος, Ενομό, Κωστέας.

Ηλιούπολη (Γράφας): Τσιλιγκίρης, Κεραμιδάς, Χριστόπουλος, Τσάικα, Νόνης, Κωστούλας, Μαϊδάνος, Θωμαΐδης, Νεοφυτίδης, Τσουμάνης, Μίγια.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής

Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β 3-1

Πανιώνιος - Μαρκό 1-0

Athens Kallithea - Χανιά 2-0

Αιγάλεω - Ηλιούπολη 3-0

Παναργειακός - Ελλάς Σύρου 1-3

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 35

2. Πανιώνιος 33

3. Μαρκό 22

4. Athens Kallithea 20

-------------------

5. Ελλάς Σύρου 19

6. Αιγάλεω 14

7. Ολυμπιακός Β 14

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4

*Αιγάλεω και Ολυμπιακός Β έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο