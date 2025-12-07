Με δύο γκολ του Μάναλη ο Ηρακλής νίκησε εκτός έδρας τον Νέστο Χρυσούπολης κι ανέβηκε στην κορυφή.

Σπουδαία νίκη με ανατροπή πανηγύρισε ο Ηρακλής στη Χρυσούπολη για τη 13η αγωνιστική του βόρειου ομίλου της Superleague 2.

Με πρωταγωνιστή τον 31χρονο φορ Γιώργο Μάναλη ο «γηραιός» επικράτησε 2-1 του τοπικού Νέστου κι έτσι προσπέρασε την Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία έκανε περίπατο το Σάββατο εναντίον του Καμπανιακού.

Νέστος Χρυσούπολης - Ηρακλής 1-2

Ο Νέστος έβαλε δύσκολα στον Ηρακλή και στο 40' προηγήθηκε με πέναλτι του Ντοναλντόνι.

Στο 45', μάλιστα, οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι σε σουτ του Σαπουντζή. Ο Ηρακλής, όμως, μπήκε αποφασισμένος στο δεύτερο ημίχρονο και στο 61' κέρδισε πέναλτι, αλλά και την αποβολή του Αντεσίνα. Ο Μάναλης ευστόχησε για το 1-1 και στο 69' με κεφαλιά πέτυχε το 2-1 και χάρισε ένα πολύτιμο τρίποντο στον Ηρακλή, στη μάχη που δίνει για την άνοδο.

Νέστος Χρυσούπολης (Νίκος Κεχαγιάς): Γ. Μούτσα, Δαλιανόπουλος (75' Αρνίς), Μανωλάκης, Τσαμούρης, Γκιώνης, Μπάλλας, Ψάλτης, Αντεσίνα, Γλυνός (75' Λ. Μούτσα), Σαπουντζής (65' Σταυρόπουλος), Ντοναλντόνι (75' Αθανασόπουλος).

Ηρακλής (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Στουρνάρας, Κάτσικας, Αναστασίου, Εραμούσπε, Γιαννούτσος, Παναγιωτίδης, Χάμοντ (46' Φοφανά), Τσιντώνης (46' Ντόβενταν), Μαχαίρας (83' Μωϋσίδης), Κυνηγόπουλος (62' Κούστα), Μάναλης (89' Ουές).

Μακεδονικός - Καβάλα 0-1

Νωρίτερα, η Καβάλα πήρε μία πολύ σημαντική νίκη στην έδρα του τελευταίου Μακεδονικού για την 13η αγωνιστική του βορείου ομίλου της Superleague 2. Οι «Αργοναύτες» πήραν έτσι μόλις το δεύτερο διπλό τους την φετινή σεζόν, μετά από κείνη την 1η αγωνιστική, χάρη στο γκολ του Σιφναίου.

Το πρώτο ημίχρονο πέρασε χωρίς καμία από τις δύο ομάδες να καταφέρει να σημειώσει κάποιο τέρμα σε αντίθεση με το δεύτερο μέρος. Μόλις στα πρώτα δύο λεπτά η Καβάλα είδε τον Ελ Καντουσί να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι του Καζέλη ενώ τρία λεπτά μετά οι «Αργοναύτες» σημείωσαν και γκολ, αφού είδαν τον Σιφναίο να σκοράρει με κεφαλιά για το 0-1.

Η ομάδα του Μακεδονικού δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση στην συνέχεια του αγώνα με αποτέλεσμα το ένα αυτό γκολ να σταθεί αρκετό ώστε να πάρει τη νίκη η Κάβαλα, η οποία μ' αυτό τον τρόπο πήρε μία βαθιά... βαθμολογική ανάσα φτάνοντας τον 5ο ΠΑΟΚ Β' στους 15 βαθμούς.

Μακεδονικός (Τυριακίδης): Γουναρίδης (46′ λ.τ Καζέλης), Χασάνογλου, Σαραγιώτης (66′ Κούφας), Τσουκάνης, Μορέρ, Κωνσταντινίδης, Παναγιωτούδης, Λαβάλ (53′ Νικόλοφ), Καρτάλης, Αμανατίδης (53′ Καντάβ), Καπνίδης (53′ Καπετάνος).

Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Κατσουλίδης (76′ Παναγιώτου), Κολλαράς, Αλιατίδης, Χρούστινετς, Μπρέγκου, Γαβριηλίδης, Βοριαζίδης, Σιφναίος, Διονέλλης (46′ Ελ Καντουσί), Σταμούλης (46′ Παπαδόπουλος).

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 6/12/25

Αστέρας Aktor Β' - ΠΑΟΚ Β' 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα - Νίκη Βόλου 1-1

Καμπανιακός - Αναγ. Καρδίτσας 0-3

Κυριακή 7/12/25

Μακεδονικός - Καβάλα 0-1

Νέστος Χρυσ. - Ηρακλής 1-2

Η βαθμολογία

1. Ηρακλής 31

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 30

3. Νίκη Βόλου 28

4. Αστέρας Aktor Β' 27

-----------------------------------

5. ΠΑΟΚ Β' 15

6. Καβάλα 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 11

8. ΠΑΣ Γιάννινα 9

9. Καμπανιακός 9

10. Μακεδονικός 5