Καθάρισε ο 100αρης και αρχηγός Αυλωνίτης για τον Πανιώνιο

Ο Πανιώνιος κέρδισε και την Μαρκό, φτάνοντας τις έξι σερί νίκες και συνέχισε να βρίσκεται στο κατόπι της Καλαμάτας απέχοντας μόλις δύο βαθμούς.

Την έκτη του σερί νίκη πήρε ο Πανιώνιος, που επιβλήθηκε μέσα στην έδρα της Μαρκό με 1-0 χάρη στο γκολ που πέτυχε ο αρχηγός του, Τάσος Αυλωνίτης στην 100η του εμφάνιση με την φανέλα της ομάδας.

Ο Πανιώνιος πήρε από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα δημιουργώντας κάποιες τελικές. Στο 17' ήταν η πιο μεγάλη εξ' αυτών με τη κεφαλιά του Αυλωνίτη να περνάει δίπλα από την εστία της Μαρκό, αφού πρώτα κόντραρε πριν κάπου.

Ο αρχηγός των «κυανέρυθρων» όμως πήρε τελικά το αίμα του πίσω στην αμέσως επόμενη φάση, όταν εκτελέστηκε το κόρνερ από τον Παπαγεωργίου κι εκείνος πήδηξε ψηλότερα απ' όλους και σκόραρε με κεφαλιά για το 1-0. Λίγο έλειψε μάλιστα εκείνος να σκοράρει ξανά στο 35ο λεπτό, όταν δεν μπόρεσε να φτάσει την μπάλα από εκτέλεση φάουλ και να την σπρώξει στα δίχτυα.

Στο 40' ο Πανιώνιος απείλησε ξανά με το πολύ καλό σουτ του Στούπη εκτός περιοχής, που πέρασε λίγο άουτ. Κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στο ημίχρονο με το σκορ στο 1-0.

Στο δεύτερο 45λεπτο οι «κυανέρυρθοι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο κι έχασαν κάποιες ευκαιρίες το ξεκίνημά του για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους. Η μεγαλύτερη εξ' αυτών ήρθε στο 67ο λεπτό, όταν ο Παπαγεωργίου έκανε την σέντρα, ο Αυλωνίτης πήρε την κεφαλιά, αλλά το σουτ στην κίνηση που δοκίμασε ο Κολοβός κατέληξε άουτ.

Από το 70' και μετά τη Μαρκό ανέβασε τις γραμμές και προσπάθησε να πιέσει περισσότερο μήπως και φτάσει στην ισοφάριση και πάρει κάτι από το ματς αυτό, χωρίς να κάνει κάποια πολύ σημαντική τελική.

Έτσι ο Πανιώνιος κατόρθωσε να φτάσει στη νίκη με 1-0 και να συνεχίζει να βρίσκεται μία... ανάσα από την πρώτη Καλαμάτα, η οποία διατήρησε το προβάδισμα των δύο βαθμών της.

Ενδεκάδες:

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Σαραμαντάς, Μπελμόντ (69′ Κρητικός), Στούπης, Γιακόβλεφ (58′ Κολοβός), Μόρσεϊ (83′ Βοΐλης), Παπαγεωργίου (69′ Μπεχαράνο), Μωραΐτης (83′ Κιάκος).

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Μπουσάι, Ριτσοτάκης (23′ λ.τ Μιγιενγκά), Κυριακίδης, Οικονομίδης (54′ Ντέντλερ), Μιούλερ (54′ Μπλανκ Καζάου), Αλεξόπουλος (85′ Παυλίδης), Σμάλης, Φατιόν, Μεντόζα (85′ Καλλέργης).

Αποτελέσματα

Σάββατο 6/12

Καλαμάτα - Ολυμπιακός 3-1

Κυριακή 7/12

Πανιώνιος - Μαρκό 1-0

Athens Kallithea - Χανιά 15:00

Αιγάλεω - Ηλιούπολη 15:00

Παναργειακός - Ελλάς Σύρου 15:00

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 35

2. Πανιώνιος 33

3. Μαρκό 22

4. Athens Kallithea 17 (1 αγώνα λιγότερο)

-----------------------

5. Ελλάς Σύρου 16 (1 αγώνα λιγότερο)

6. Ολυμπιακός Β' 14 (1 αγώνα λιγότερο)

7. Αιγάλεω 141 (2 αγώνες λιγότερους)

8. Χανιά 9 (1 αγώνα λιγότερο)

9. Ηλιούπολη 7 (1 αγώνα λιγότερο)

10. Παναργειακός 4 (1 αγώνα λιγότερο)