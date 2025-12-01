Ολυμπιακός Β': Στην πόρτα της εξόδου ο Πιτό
Ο Ολυμπιακός Β' μετά από 12 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Super League 2, βρίσκεται στην 6η θέση με 14 βαθμούς, μια πορεία που σίγουρα δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Μια πορεία που όπως όλα δείχνουν φέρνει στην πόρτα της εξόδου τον Ρομέν Πιτό. Ο Γάλλος προπονητής αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους «ερυθρόλευκους».
Αυτή η απομάκρυνση θα προστεθεί σε αυτές των Ζοζέ Ανιγκό και του συνεργάτη του, Τομάς Μπενεντέτ. Όσον αφορά τον Πιτό, αρχικά στον Ολυμπιακό ανέλαβε τα ηνία της Κ19, οδηγώντας την μέχρι και τα προημιτελικά του Youth League και το καλοκαίρι ανέλαβε την Β' ομάδα. Τελευταίο του όπως όλα δείχνουν παιχνίδι, ήταν αυτό με τα Χανιά στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 1-0.
