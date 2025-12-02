Ο Ηρακλής γνωστοποίησε πως ο Γιώργος Δεληζήσης ανέλαβε χρέη γενικού αρχηγού του κλαμπ.

Σε μία σημαντική προσθήκη για το ποδοσφαιρικού τμήμα προχώρησε ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοίνωσε την ένταξη του Γιώργου Δεληζήση στο οργανόγραμμά του.

Εκείνος αναλαμβάνει για πρώτη φορά όλο αφότου ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Άρη.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Δεληζήση, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Γενικού Αρχηγού της ομάδας.

Ο Γιώργος Δεληζήσης, μια προσωπικότητα με σπουδαία ποδοσφαιρική διαδρομή και έντονο αποτύπωμα στα ελληνικά γήπεδα, έρχεται στον ΗΡΑΚΛΗ για να ενισχύσει την καθημερινή λειτουργία της ομάδας με την εμπειρία, την ηρεμία και τον επαγγελματισμό που τον χαρακτηρίζουν. Η διαδρομή και ο χαρακτήρας του αποτελούν εγγύηση ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση αποδυτηρίων, τεχνικού επιτελείου και διοίκησης.

Η οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ τον καλωσορίζει θερμά και του εύχεται καλή αρχή, με υγεία και δύναμη στο νέο του καθήκον.

Μαζί συνεχίζουμε, με στόχο έναν ΗΡΑΚΛΗ δυνατό, ενωμένο και περήφανο».