Ηρακλής: «Να αποκαταστήσει την αλήθεια ο Ευγενίου»

Η ΠΑΕ Ηρακλής εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, καλώντας τον κ. Ευγενίου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει τα πραγματικά γεγονότα που αφορούν την θητεία του στην ομάδα. Η διοίκηση δίνει προθεσμία μέχρι την Κυριακή το βράδυ για την αποκατάσταση της αλήθειας. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως αναφέρεται, η ΠΑΕ θα προχωρήσει η ίδια στην παρουσίαση στοιχείων και ενδεχομένως σε νομικές ενέργειες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ παροτρύνει τον κ. Ευγενίου να βγει δημόσια και να αποκαταστήσει την αλήθεια περιγράφοντας επακριβώς τα πραγματικά περιστατικά. Του δίνουμε χρόνο μέχρι την Κυριακή το βράδυ να το πράξει. Σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούμε, τη Δευτέρα το πρωί, να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση της αλήθειας εμείς οι ίδιοι παρουσιάζοντας στοιχεία και πραγματικά περιστατικά κάτι που δεν κάναμε μέχρι σήμερα, σεβόμενοι ότι είχαμε απέναντί μας έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε από την ΠΑΕ μας. Τα τελευταία γεγονότα όμως θα μας αναγκάσουν να προχωρήσουμε στην ενέργειά αυτη αλλά και σε (ελπίζουμε όχι περεταίρω) νομικές ενέργειες».