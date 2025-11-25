Ηρακλής: Ανακοίνωσε ότι μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ είναι ο Μονεμβασιώτης
Νέα εποχή ως προς τον Ηρακλή με την ΠΑΕ να γνωστοποιεί ότι ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης απέκτησε το πλειοψηφικό πατέκο των μετοχών του.
Η ανακοίνωση από πλευράς του Ηρακλή:
Νέα Εποχή για την ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Κατόπιν χορήγησης άδειας ΚΑΤ’άρθρο 69 και 69Α του Αθλητικού Νόμου από την ΕΕΑ, η εταιρεία Team Foods Μονοπρόσωπη ΑΕ απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Πλέον, μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ είναι ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης.
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site του Ηρακλή
