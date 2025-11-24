Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την πρόσληψη του προπονητή Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς.

Νέος προπονητής κι επίσημα στον Ηρακλή ο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς.

Ο 57χρονος Σέρβος προπονητής, ο οποίος την Τρίτη (25/11) θα κάνει την πρώτη του προπόνηση στη Μίκρα, αναλαμβάνει να οδηγήσει τον «Γηραιό» στον δρόμο της ανόδου, έχοντας στο πλευρό του τον Ιεροκλή Στολτίδη. Το ντεμπούτο του θα γίνει στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Καμπανιακό.

Ο Βίγκνιεβιτς εργάστηκε πρόσφατα στην Ούιπεστ της Ουγγαρίας, ενώ έχει περάσει και από τη Χόνβεντ. Στο παρελθόν έχει θητεύσει επίσης σε ομάδες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μαυροβουνίου και της Λετονίας, καθώς και σε αρκετούς συλλόγους της Σερβίας, όπως η Βοϊβοντίνα, ο Ραντ και η Χάιντουκ Κούλα.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Nebojša Vignjević, με συμβόλαιο έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Σέρβος τεχνικός διαθέτει σημαντική και συνεπή πορεία σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με κορυφαία επιτεύγματα τα δύο Κύπελλα Ουγγαρίας με την Újpest FC και την κατάκτηση του πρωταθλήματος Μαυροβουνίου με τη Rudar Pljevlja.

Ο Ηρακλής βρίσκεται ήδη στη μέση της σεζόν και ο κ. Vignjević αναλαμβάνει σε μια απαιτητική χρονική στιγμή, με στόχο να ενισχύσει τη συνολική προσπάθεια της ομάδας και να τη βοηθήσει να πορευτεί με σταθερότητα και συγκέντρωση στους στόχους της.

Τον καλωσορίζουμε στη μεγάλη κυανόλευκη οικογένεια και του ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο που αναλαμβάνει!».