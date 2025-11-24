Ατλαμάζογλου για Ηρακλή: «Ο Ευγενίου μιλάει και με άλλον ενδιαφερόμενο, το ξέρει ο Μονεμβασιώτης»

Ο δικηγόρος του Στράτου Ευγενίου, Πάρις Ατλαμάζογλου ανέφερε πως ο πελάτης μιλάει και με άλλον ενδιαφερόμενο για μεταβίβαση των μετοχών του Ηρακλή.

Μόνο καλές δεν είναι οι σχέσεις ανάμεσα στον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη και τον Στράτο Ευγενίου, καθώς όπως τόνισε και ο νομικός εκπρόσωπος του δεύτερου, Πάρις Ατλαμάζογλου στο «Metropolis», ο Ευγενίου μιλάει και με άλλον ενδιαφερόμενο προκειμένου να μεταβιβάσει εκεί τις μετοχές του Ηρακλή.

Αναλυτικά ο Ατλαμάζογλου ανέφερε τα εξής:

Για την υπόθεση που εξετάζει η ΕΕΑ: «Δεν κρίνεται η μεταβίβαση των μετοχών. Αύριο κρίνεται η αίτηση του κ. Μονεμβασιώτη στην ΕΕΑ, που θα αποφασίσει αν πληροί τις προϋποθέσεις να γίνει μέτοχος. Αυτό δε σημαίνει ότι απαραίτητα θα είναι μέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής, μπορεί να αγοράσει οποιαδήποτε ΠΑΕ επιθυμεί».

Για το προσύμφωνο των δύο πλευρών: «Είχε υπογραφεί στις 23/7/2024 βάσει του οποίου η διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών έπρεπε να ολοκληρωθεί 31/7/2025. Δεν ολοκληρώθηκε. Στις 25 Ιουλίου έλαβε εξώδικό από τον κ. Μονεμβασιώτη που ζητούσε παράταση της προθεσμίας. Απαντήθηκε άμεσα και του είπαμε να τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Δε δώσαμε παράταση. Έληξε η ισχύς και του πληρεξουσίου. Δεν υπάρχει καμία συμβατική δέσμευση του κ. Ευγενίου και του κ. Μονεμβασιώτη. Το προσύμφωνο περιείχε και άλλους όρους, ουδείς τηρήθηκε από την πλευρά του κ. Μονεμβασιώτη. Ένας όρος για παράδειγμα είναι πως έπρεπε να λάβει εγγυητική επιστολή 150.000, τα οποία δε δόθηκαν στον κ. Ευγενίου. Κανένας όρος δεν τηρήθηκε. Σήμερα που μιλάμε είμαστε στο μηδέν. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να συζητήσει με τον κ. Ευγενίου για την ΠΑΕ. Ποτέ οι μετοχές του κ. Ευγενίου είχαν δεσμευτεί και δεν είχαν περάσει σε άλλα χέρια. Είναι και παραμένουν στην κυριότητά του».

Για το αν δοθούν τα συγκεκριμένα χρήματα: «Το σημαντικότερο είναι ο οποιοσδήποτε υποψήφιος επενδυτής να συμφωνήσει με τον κ. Ευγενίου το τίμημα της εξαγοράς της ΠΑΕ. Εφόσον συμφωνηθεί το τίμημα και οι λοιποί όροι, είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τον κ. Μονεμβασιώτη και άλλους επενδυτές».

Για το αν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι: «Εκτιμώ πως πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά στην ΠΑΕ Ηρακλής. Δεν υπάρχει στο προσκήνιο εξέλιξη να πάρει τις μετοχές ο κ. Μονεμβασιώτης. Αν επιθυμεί να αγοράσει τον Ηρακλή, πρέπει να συζητήσει με τον κ. Ευγενίου και να συμφωνήσει το τίμημα. Είναι στη βούληση του κ. Ευγενίου».

Για τις εξελίξεις που υπονοεί: «Δεν μπορώ να μιλήσω επί του παρόντος, γίνονται συζητήσεις απευθείας από τον κ. Ευγενίου με άλλον ενδιαφερόμενο. Δεν μπορώ να αποκαλύψω άλλα πράγματα. Έχει ενημερωθεί ο κ. Μονεμβασιώτης για το ποια είναι τα νομικά δεδομένα της υπόθεσης».

Για την παρέμβαση στην ΕΕΑ: «Δε ζητήθηκε η παρουσία του κ. Ευγενίου. Δεν γνώριζε τι επρόκειτο να συζητηθεί. Εμείς κάναμε παρέμβαση στην ΕΕΑ και ζητήσαμε να είμαστε παρόντες για να έχουμε γνώση του αντικειμένου της συνεδρίασης».

Για το θέμα του Λουκίνα: «Η οφειλή της ΠΑΕ Ηρακλής από τις 8 απλήρωτες δόσεις ξεπερνά τις 140.000 ευρώ και περιλαμβάνει κεφάλαιο και τόκους. Ακούω ότι δήθεν είναι εντάξει σε διάφορες εκπομπές. Όλα αυτά είναι παραπληροφόρηση. Η Super League 2 θα έπρεπε να αφαιρέσει 24 βαθμούς από τον Ηρακλή. Χαριστικά βρίσκεται ο Ηρακλής σ’ αυτή τη βαθμολογική θέση. Η απόφαση λέει για 20 δόσεις. Ο Ηρακλής έχει πληρώσει 12».