Ηρακλής: Αλαλούμ με τις μετοχές του Ευγενίου
Η ΠΑΕ Ηρακλής, μέσω διαρροής, υποστηρίζει ότι ο Στράτος Ευγενίου δεν παραχωρεί τις μετοχές που απαιτούνται, ώστε η ΕΕΑ να εγκρίνει τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου στον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιτροπή επρόκειτο την Παρασκευή να εξετάσει την αίτηση εταιρείας συμφερόντων του Μονεμβασιώτη για τη χορήγηση άδειας απόκτησης της πλειοψηφίας των μετοχών της ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής.
Ωστόσο, η διαδικασία αναβλήθηκε, έπειτα από παρέμβαση του Ευγενίου, ο οποίος εκπροσωπείται από τους δικηγόρους Παναγόπουλο και Ατλαμαζόγλου από την Αθήνα. Από τον γηραιό, παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Ευγενίου επιδιώκει να καθυστερήσει τη διαδικασία, προκειμένου να εξασφαλίσει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για τον ίδιο, ενώ υποστηρίζεται πως η τακτική αυτή δημιουργεί επιπλέον εμπόδια στην αγωνιστική προσπάθεια της ομάδας, η οποία στοχεύει αποκλειστικά στην επιστροφή της στη Super League.
