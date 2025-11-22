Ο Ηρακλής πήρε τη νίκη απέναντι στην Καβάλα με 1-0 στο Καυτανζόγλειο και συνέχισε να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του βορείου ομίλου στη Superleague 2.

Ο Ηρακλής φιλοξένησε την Καβάλα στο Καυτανζόγλειο για την 11η αγωνιστική της Superleague 2 και από τα πρώτα λεπτά επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του. Ο «Γηραιός» είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και, χωρίς ιδιαίτερη πίεση, πήρε τη νίκη με 1-0 και είνα σταθερά στην κορυφή του βορείου ομίλου.

Ο Ηρακλής μπήκε δυνατά στο ματς και μόλις στο 4ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Γιώργο Μάναλη. Ιδανική εκκίνηση για την ομάδα του Ιεροκλή Στολτίδη, η οποία στην πρώτη της ευκαιρία βρήκε δίχτυα. Ο Κάτσικας σέντραρε από δεξιά με τον 30χρονο επιθετικό να στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Γιαννίκογλου για το 1-0.

Στο 34’, ο Ηρακλής είχε μία πολύ καλή ευκαιρία, με τον Γιαννίκογλου να λέει οχ πρώτο σουτ του Μαχαίρα και τον Τσιντώνη να παίρνει το ριμπάουντ και να στέλνει την μπάλα άουτ. Στο 42’ οι γηπεδούχο άγγιξαν το 2-0, με μία κεφαλιά του Κυνηγόπουλου να περνάει άουτ. Στο 45+1, μετά από σέντρα του Μαχαίρα, ο Μάναλης δοκίμασε ακόμα μία κεφαλιά, όμως ο Γιαννίκογλου έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 51’ ο Μαχαίρας δοκίμασε ένα σουτ αλλά Γιαννίκογλου επενέβη σωτήρια, κρατώντας το 1-0. Στο 64’, ο Γηραιός βρήκε ξανά δίχτυα με κεφαλιά του Γιαννούτσου, όμως το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο διαιτητής καταλόγισε επιθετικό φάουλ του σκόρερ πάνω στον Μπρέγκου. Στο 82' ο γκολκίπερ της Καβάλας αποσόβησε τον κίνδυνο μετά από ένα πλασέ του Ντουρμισάι στην τελευταία καλή στιγμή του ματς.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Ηρακλής (Στολτίδης): Στουρνάρας, Κάτσικας, Χάμοντ (65′ Φοφανά), Αναστασίου, Μαχαίρας, Μάναλης (65′ Κούστα), Παναγιωτίδης, Δημητρίου (90+1′ Σιδεράς), Κυνηγόπουλος (90+1′ Μωϋσίδης), Τσιντώνης (74′ Ντουρμισάι), Γιαννούτσος.

Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Κατσουλίδης (67′ Δημοσθένους), Παναγιώτου (46′ Κολλαράς), Χρούστινετς, Αλιατίδης, Μπρέγκου, Ελ Καντουσί (80′ Ερνάντες), Βοριαζίδης, Σιφναίος, Παπαδόπουλος (60′ Σταμούλης), Κουντουριώτης (46′ Ξυγκόρος).