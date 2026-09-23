Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου Σταδίου, Στέργιος Μπαλοδήμος, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ3 επιβεβαίωσε πως το γήπεδο είναι έτοιμο προς χρήση για τον Ηρακλή.

Μετά από 5 αγωνιστικές ο Ηρακλής δεν έχει καταφέρει να παίξει εντός έδρας ματς στη Θεσσαλονίκη, όμως η στιγμή πλησιάζει. Όπως είχε αναφέρει ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης ο Γηραιός θα παίξει στο Καυτανζόγλειο την ερχόμενη αγωνιστική, μετά τη διακοπή, κόντρα στον Λεβαδειακό.

Του λόγου το αληθές επιβεβαιώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου Σταδίου, Στέργιο Μπαλοδήμο, ο οποίος σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ3 επιβεβαίωσε πως το γήπεδο είναι έτοιμο προς χρήση.

Οι δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου

«Το γήπεδο είναι έτοιμο, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, θεωρώ πως τέλειωσε το φετινό μαρτύριο.

Νομίζω πως τα 7-8 πράγματα που είχαν ζητηθεί από την Super League έχουν γίνει. Δηλαδή το χόρτο του γηπέδου, τα τουρνικέ ο φωτισμός , η φυσούνα, η ανανέωση δημοσιογραφικών, τα κάγκελα ασφαλείας, αυτά ήταν τα βασικά.

Ναι, η διαδικασία ξεκίνησε αργά αλλά ας μη ξεχνάμε πως σε ένα κρατικό στάδιο δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα έργο άνω των 30.000 ευρώ χωρίς διαγωνισμό.

Το χόρτο κρίθηκε ακατάλληλο από την Super League τον Ιούνιο. Ο Ηρακλής ανέλαβε το κόστος όμως θέλω να ξεκαθαρίσω πως η ΠΑΕ Ηρακλής βάζει τα λεφτά για να τρέξει η διαδικασία, όμως αυτά θα συμψηφιστούν με τα επόμενα μισθώματα όταν θα είναι μέσα ο Ηρακλής και θα παίζει.

Ο στίβος θα είναι ο μεγάλος ευνοημένος του κονδυλίου των 11 εκ. ευρώ.

Στο εσωτερικό γήπεδο και στο έξω το βοηθητικό γίνεται ολική ανακαίνιση με νέο ταρτάν, αποδυτήρια, δημοσιογραφικά, στα καθίσματα στον φωτισμό.

Το χρονοδιάγραμμα που υπογράψαμε λέει πως θα παραδοθούν τα έργα μέσα στο 2028».