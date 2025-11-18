Super League 2: Ορίστηκαν τα εξ αναβολής του Ολυμπιακού Β', στη Λιβαδειά το Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β'
Όπως κάθε Τρίτη η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα της ερχόμενης αγωνιστικής. Τo Action 24 θα μεταδόσει τηλεοπτικά τόσο την αναμέτρηση του Ηρακλή με την Καβάλα, όσο και το ντέρμπι της αγωνιστικής μεταξύ της Athens Kallithea και του Πανιωνίου.
Αξιοσημείωτο για την 11η αγωνιστική είναι πως ο αγώνας της Αναγέννησης Καρδίτσας με τον ΠΑΟΚ Β' θα γίνει στη Λιβαδειά, λόγω επισποράς στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας. Η έδρα του Λεβαδειακού είναι διαθέσιμη από τη στιγμή που ο Λεβαδειακός θα αντιμετωπίσει το Βόλο την ερχόμενη Δευτέρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Εκτός από τα ματς της προσεχούς αγωνιστικής η Λίγκας όρισε και τα δυο εξ αναβολής ματς του Ολυμπιακού Β' με Πανιώνιο στο κεκλεισμένων των θυρών γήπεδο της Νέας Σμύρνης και Αιγάλεω στα Ψαχνά.
Super League 2 - Βορράς
Σάββατο 22 Νοεμβρίου
- Ηρακλής - Καβάλα 14:00
- Καμπανιακός - Νίκη Βόλου 15:00
- Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β' 15:00
Κυριακή 23 Νοεμβρίου
- Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Β' AKTOR 14:00
- ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός 15:00
Super League 2 - Νότος
Σάββατο 22 Νοεμβρίου
- Ολυμπιακός Β' - Ελλάς Σύρους 14:00
- Καλαμάτα - Χανιά 15:00
Κυριακή 23 Νοεμβρίου
- Athens Kallithea - Πανιώνιος 14:00
- Αιγάλεω - Παναργειακός 15:00
- Ηλιούπολη - Μαρκό 15:00
Τα εξ αναβολής ματς του Ολυμπιακού Β'
- Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β', 3/12 - 15:00
- Αιγάλεω - Ολυμπιακός Β', 17/12 - 15:00
