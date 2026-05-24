Ολυμπιακός: Πότε είναι η κλήρωση για τον 3ο προκριματικό του Champions League και πότε ξεκινά
Οι Ερυθρόλευκοι γλίτωσαν εν τέλει έναν γύρο και θα αρχίσουν τις υποχρεώσεις τους στην Ευρώπη από τις αρχές Αυγούστου.
Έγινε αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός σε επίπεδο Premier League (και κυρίως της Άστον Βίλα). Έτσι θα αρχίσει να παίζει στην Ευρώπη από τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και μετά. Η κλήρωση για αυτόν τον γύρο θα γίνει στις 20 Ιουλίου και τα τα ματς θα είναι στις 4-5 και 11 Αυγούστου.
Οι ημερομηνίες του Champions League 2026/27
Φάση Ημερ. Κλ. & Ημερ. Αγ.
- 1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου 7-8 & 14-15 Ιουλίου
- 2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου 21-22 & 28-29 Ιουλίου
- 3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου 4-5 & 11 Αυγούστου
- Play Offs 3 Αυγούστου 18-19 & 25-26 Αυγούστου
- League Phase 27 Αυγούστου 8 Σεπτεμβρίου 2026- 27 Ιανουαρίου 2027
- Νοκ άουτ Play Offs 29 Ιανουαρίου 16-17 & 23-24/ Φερβρουρίου
- Φάση των '16' 26 Φεβρουαρίου 9-10 & 16-17 Μαρτίου
- Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 6-7 & 13-14 Απριλίου
- Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 27-28 Απριλίου & 4-5 Μαΐου
- Τελικός-5 Ιουνίου 2027 (Μαδρίτη, Metropolitano)
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
