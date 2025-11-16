Αστέρας Τρίπολης: «Βράζουν» οι Αρκάδες για τη διαιτησία με Ηρακλή, θα πάνε το θέμα στον Λανουά
Ο Αστέρας Β' AKTOR έκανε την πρώτη του ήττα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», καθώς έχασε από τον Ηρακλή με 1-0, σε ματς που οι Αρκάδες έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Γιάννη Τομαρά. Φυσικά η φάση στην οποία στέκονται κυρίως οι Κιτρινομπλέ είναι το πέναλτι που καθόρισε το ματς.
Στο 72ο λεπτό έπειτα από στατική φάση έπεσαν στην περιοχή των γηπεδούχων αρχικά ο Ντουρμισάι και εν συνεχεία ο Εραμούσπε. Ο ρέφερι από τη Θράκη ήταν μπροστά στη φάση και δεν είδε καμία παράβαση, όμως ο δεύτερος βοηθός Ανδριανός από πιο μακρινή απόσταση έκρινε πως υπήρξε ανατροπή, το υπέδειξε στον διαιτητή, ο οποίος με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση έδωσε το πέναλτι. Λίγο αργότερα ο Ντουρμισάι ευστόχησε από την άσπρη βούλα και πέτυχε το γκολ που έκρινε το τρίποντο.
Χαρακτηριστικό της... περιπλοκότητας της φάσης το γεγονός πως δεν έγινε ξεκάθαρο στους γηπεδούχους ο λόγος για τον οποίο δόθηκε πέναλτι!
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η δυσαρέσκεια των Αρκάδων θα μετουσιωθεί σε πράξεις, καθώς οι άνθρωποι του Αστέρα AKTOR σκοπεύουν να φτάσουν το ζήτημα μέχρι τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά, κάνοντας επίσημη διαμαρτυρία στην ΚΕΔ.
