Από πλευράς Αστέρα Τρίπολης προκύπτει δυσαρέσκεια για τη διαιτησία του ρέφερι Τομαρά στο ματς κόντρα στον Ηρακλή, με τους Αρκάδες να σκοπεύουν να φτάσουν μέχρι τον Στεφάν Λανουά.

Ο Αστέρας Β' AKTOR έκανε την πρώτη του ήττα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», καθώς έχασε από τον Ηρακλή με 1-0, σε ματς που οι Αρκάδες έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Γιάννη Τομαρά. Φυσικά η φάση στην οποία στέκονται κυρίως οι Κιτρινομπλέ είναι το πέναλτι που καθόρισε το ματς.

Στο 72ο λεπτό έπειτα από στατική φάση έπεσαν στην περιοχή των γηπεδούχων αρχικά ο Ντουρμισάι και εν συνεχεία ο Εραμούσπε. Ο ρέφερι από τη Θράκη ήταν μπροστά στη φάση και δεν είδε καμία παράβαση, όμως ο δεύτερος βοηθός Ανδριανός από πιο μακρινή απόσταση έκρινε πως υπήρξε ανατροπή, το υπέδειξε στον διαιτητή, ο οποίος με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση έδωσε το πέναλτι. Λίγο αργότερα ο Ντουρμισάι ευστόχησε από την άσπρη βούλα και πέτυχε το γκολ που έκρινε το τρίποντο.

Χαρακτηριστικό της... περιπλοκότητας της φάσης το γεγονός πως δεν έγινε ξεκάθαρο στους γηπεδούχους ο λόγος για τον οποίο δόθηκε πέναλτι!

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η δυσαρέσκεια των Αρκάδων θα μετουσιωθεί σε πράξεις, καθώς οι άνθρωποι του Αστέρα AKTOR σκοπεύουν να φτάσουν το ζήτημα μέχρι τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά, κάνοντας επίσημη διαμαρτυρία στην ΚΕΔ.