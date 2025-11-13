Athens Kallithea: Κανονικά στο «Ελ Πάσο» το ματς με το Αιγάλεω
Ο «αστερίσκος» της έδρας της αναμέτρησης της Athens Kallithea με το Αιγάλεω «σβήστηκε». Η Super League 2 δεν είχε ορίσει τον αγώνα στην Καλλιθέα λόγω ενός γραφειοκρατικού ζητήματος που προέκυψε από πλευράς Δήμου και Περιφέρειας αναφορικά με το παραχωρητήριο του γηπέδου, όμως όπως αναμενόταν αυτό ξεπεράστηκε και το παιχνίδι θα γίνει κανονικά στο «Ελ Πάσο».
Ο αγώνας της 10ης αγωνιστικής του Νοτίου Ομίλου θα κάνει σέντρα την ερχόμενη Κυριακή (16/11), στις 15:00.
H ενημέρωση της Λίγκας
«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγώνας ATHENS KALLITHEA FC – ΑΙΓΑΛΕΩ της 10ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 2025-26 θα διεξαχθεί την Κυριακή 16/11/25 στις 15:00 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ"».
Δείτε ΕπίσηςSuper League 2: Αναβλήθηκε το Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β', το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής
Super League 2 - Νότιος Όμιλος
Σάββατο 15 Νοεμβρίου
- Μαρκό- Καλαμάτα 13:00
Κυριακή 16 Νοεμβρίου
- Ελλάς Σύρου - Χανιά 13:00
- Παναργειακός - Ηλιούπολη 15:00
- Athens Kallithea - Αιγάλω 15:00
