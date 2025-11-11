Η Super League 2 ανακοίνωσε τους ορισμούς των αναμετρήσεων της 10ης αγωνιστικής, πλην από την αγώνα του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό Β', ο οποίος αναβλήθηκε.

Ένα ματς λιγότερο θα πραγματοποιηθεί στη 10η αγωνιστική της Super League 2. Όπως ανακοίνωσε η Λίγκα το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό Β' αναβλήθηκε και θα οριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, έπειτα από σχετικό δικαίωμα των Πειραιωτών, λόγω των υποχρεώσων ποδοσφαιριστών του «ερυθρόλευκου» ρόστερ.

Από εκεί και πέρα η διοργανώτρια Αρχή δεν όρισε την έδρα του αγώνα της Athens Kallithea με το Αιγάλεω, ο οποίος αναμένεται να γίνει κανονικά στο «Ελ Πάσο», απλώς υπάρχει μια καθυστέρηση από πλευράς Περιφέρειας για ένα γραφειοκρατικό ζήτημα αναφορικά με το παραχωρητήριο του γηπέδου.

Όσον αφορά τα τηλεοπτικά παιχνίδια της αγωνιστικής το Action 24 θα μεταδόσει τους αγώνες Αστέρας Β' AKTOR - Ηρακλής και Μακεδονικός - Αναγέννηση Καρδίτσας.

Super League 2 - Βόρειος Όμιλος

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Μακεδονικός - Αναγέννηση Καρδίτσας 14:00

ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου 15:00

ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης 15:00

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Αστέρας Β' AKTOR - Ηρακλής 14:00

Καβάλα - Καμπανιακός 15:00

Super League 2 - Νότιος Όμιλος

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Μαρκό- Καλαμάτα 13:00

Athens Kallithea - Αιγάλω 15:00

Κυριακή 16 Νοεμβρίου