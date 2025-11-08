Τη διαφορά στο +4 με παιχνίδι περισσότερο αύξησε ο Ηρακλής από την 2η Νίκη Βόλου καθώς επικράτησε με 4-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στο Καυτατζόγλειο. Τρίτη σερί νίκη για τον Αστέρα Β' AKTOR κόντρα στην Καβάλα.

Με νίκες συνέχισαν στον Βόρειο Όμιλο της Superleague 2 ο Ηρακλής και ο Αστέρας Β' AKTOR καθώς επικράτησαν του ΠΑΣ Γιάννινα (4-0) και της Καβάλας (1-0) αντίστοιχα, με τον πρώτο να ανοίγει τη διαφορά από τη 2η Νίκη Βόλου στο +4 αλλά με παιχνίδι παραπάνω.

Σε έναν αρκετά κακό αγωνιστικό χώρο, το θέαμα στον αγώνα του Ηρακλή με τον ΠΑΣ Γιάννινα δεν ήταν το καλύτερο. Ελάχιστες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο και ολοκλήρωση του πρώτου 45λεπτου χωρίς σκορ.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γηραιός ανέβασε την πίεση του, στρίμωξε τον ΠΑΣ και βρήκε το γκολ στο 66' όταν ο Μαχαίρας έκανε όμορφη ενέργεια από τα αριστερά, έβγαλε τη σέντρα και ο Μάναλης με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0. Ο σκόρερ ήταν αυτός που έξι λεπτά αργότερα κέρδισε το πέναλτι για την ομάδα του αλλά και την αποβολή του Σίνα που τον ανέτρεψε και αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Ντουρμισάι μετέτρεψε σε γκολ αυτή την προσπάθεια από τα έντεκα βήματα και έκανε το 2-0 στο 73'.

Ο Ηρακλής βρήκε και τρίτο γκολ στο 82ο λεπτό, όταν ο Πρεκατές δεν υπολόγισε την τροχιά της μπάλας που κόλλησε στο έδαφος, ο Μαχαίρας την πρόλαβε και ανατράπηκε στην περιοχή για να έρθει ο Μάναλης να κάνει το 3-0 από την άσπρη βούλα. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Κούστα με προβολή έπειτα από νέα ενέργεια του Μαχαίρα.

Ηρακλής: Νικοπολίδης, Αναστασίου, Μαχαίρας, Μάναλης (83′ Κούστα), Κάτσικας, Παναγιωτίδης (75′ Φοφανά), Εραμούσπε, Κυνηγόπουλος (83′ Χάινριχ), Ντόβενταν (46′ Τσιντώνης), Χάμοντ (63′ Ντουρμισάι), Γιαννούτσος.

ΠΑΣ Γιάννινα: Σίνα, Κρυπαράκος, Παυλίδης, Παναγιώτου, Πρεκατές, Σελιμάι (80′ Αθανασίου), Συμεωνίδης (60′ Λύγκας), Μπρικάλιτσα, Κοντονίκος (80′ Κόντε), Αριγίμπι (71′ Βρακάς, Μπουλλάρι (73′ Δόσης).

Αστέρας B' AKTOR- Καβάλα 1-0

Ο Αστέρας B' AKTORκέρδισε με 1-0 την Καβάλα στο «Θ. Κολοκοτρώνης» σε ματς για την 9η αγωνιστική του Βορείου Ομίλου της Superleague 2 φτάνοντας τις τρεις σερί νίκες. Οι Αρκάδες έπαιζαν με παίκτη παραπάνω από το 10ο λεπτό.



Στο πρώτο μέρος το μοναδικό πράγμα που ήταν άξιο αναφοράς ήταν η κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής της Καβάλας, Διονέλλης στο 11ο λεπτό του αγώνα, όταν αντάλλαξε κάποιες κουβέντες με τον πάγκο των Αρκάδων, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να αποβληθεί και ο υπεύθυνος ασφαλείας του κλαμπ.



Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα και κάποιες στατικές φάσεις που κέρδισε από την πίεση του, ο Αστέρας δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός. Η μόνη αξιόλογη φάση που έκανε ήταν ένα σουτ του Φερνάντεθ εκτός περιοχής στο 42', που απέκρουσε στην γωνία του ο Γιαννίκογλου.



Στο δεύτερο μέρος ο Aστέρας Β' Aktor στάθηκε τυχερός και άνοιξε το σκορ στο 59', όταν η μπάλα από την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τερεζίου κόντραρε, άλλαξε πορεία ξεγελώντας τον Γιαννίκογλου και κατέληξε στα δίχτυα.



Οι Αρκάδες στην συνέχεια έκαναν διαχείριση, δεν κινδύνεψαν καθόλου ενώ έχασαν και μία καλή ευκαιρία στο 72ο λεπτό, όταν ο Σιμόνι βγήκε τετ α τετ από το κλέψιμο και την κάθετη πάσα του Φρόκου, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ απέναντι στον Γιαννίκογλου. Κάπως έτσι το 1-0 παρέμεινε μέχρι το φινάλε και ο Αστέρας B' Aktor κέρδισε έτσι την Καβάλα.



Aστέρας Β' AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Κανελλόπουλος, Γρόζντανιτς, Λάσκαρης, Καλά (46′ Σιμόνι), Μπουλούλης, Φρόκου, Φερνάντεζ (83' Μποτόπουλος), Φρίμπονγκ (54′ Κεδίκογλου), Γραμμένος.



Καβάλα: Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης, Ξυγκόρος, Σγουρός (16′ Παναγιώτου), Αλιατίδης, Διονέλλης, Μπρέγκου, Κουντουριώτης, Σιφναίος, Χρούστινετς, Γαβριηλίδης.

Aγωνιστική (9η)

Σάββατο (8/11)

Κυριακή (9/11)

Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β' (13:00)

Νέστος Χρυσούπολης - Αναγέννηση Καρδίτσας (15:00)

Νίκη Βόλου - Μακεδονικός (15:00)

Βαθμολογία

Ηρακλής 21*

Αστέρας Β' AKTOR 20*

Νίκη Βόλου 17

Αναγέννηση Καρδίτσας 17

ΠΑΟΚ Β' 10

Νέστος Χρυσούπολης 8

Καμπανιακός 7

Καβάλα 6*

Μακεδονικός 5

ΠΑΣ Γιάννινα 5*

*Παιχνίδι περισσότερο