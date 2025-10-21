Super League 2: Τηλεοπτικά τα ντέρμπι Πανιώνιος - Καλαμάτα και Ηρακλής – Νίκη Βόλου
Οι ημέρες και οι ώρες των ντέρμπι των δυο ομίλων της Super League 2, Πανιώνιος - Καλαμάτα και Ηρακλής – Νίκη Βόλου, τα οποία θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Action 24.
Αγωνιστική με ντέρμπι στο Νότιο και στον Βόρειο Όμιλο της Super League 2. To Σάββατο ο Ηρακλής θα υποδεχτεί τη Νίκη Βόλου στο Καυτανζόγλειο και την Κυριακή ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στη Νέα Σμύρνη.
Και τα δυο ντέρμπι θα κάνουν σέντρα στις 14:00, ενώ θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Action 24.
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Super League 2
Βόρειος Όμιλος
- ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου, Καυτανζόγλειο 25/10/25 14:00
- Αστέρας Β' AKTOR - ΠΑΣ Γιάννινα, Γήπεδο Θ.Κολοκοτρώνης 25/10/25 14:00
- Καβάλα- Αναγ.Καρδίτσας, Δημοτικό Γήπεδο Καβάλας “Ανθή Καραγιάννη”25/10/25 15:00
- Μακεδονικός – Καμπανιακός , Γήπεδο Μακεδονικού 26/10/25 15:00
- Π.Α.Ο.Κ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης, Γήπεδο Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμαριάς 26/10/25 15:00
Nότιος Όμιλος
- Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω , Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης 25/10/25 13:00
- Ηλιούπολη – Χανιά , Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης 25/10/25 15:00
- Παναργειακός – Athens Kallithea FC, ΔΑΚ Άργους 25/10/25 15:00
- Πανιώνιος – Καλαμάτα , Γήπεδο Πανιωνίου 26/10/25 14:00
- Μαρκό – Ολυμπιακός Β’, Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου 26/10/25 15:00
Βαθμολογίες Super League 2
Βόρειος Όμιλος
- Ηρακλής 16
- Νίκη Βόλου 15
- Αναγέννηση Καρδίτσας 13
- Αστέρας Β' AKTOR 11
- Νέστος Χρυσούπολης 7
- Καβάλα 5
- Μακεδονικός 5
- Καμπανιακός 4
- ΠΑΟΚ Β' 4
- ΠΑΣ Γιάννινα 4
Νότιος Όμιλος
- Καλαμάτα 16
- Πανιώνιος 14
- Ολυμπιακός Β 13
- Athens Kallithea 9
- Μαρκό 9
- Ελλάς Σύρου 8
- Αιγάλεω 5
- Χανιά 3
- Παναργειακός 3
- Ηλιούπολη 1
