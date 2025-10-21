Οι ημέρες και οι ώρες των ντέρμπι των δυο ομίλων της Super League 2, Πανιώνιος - Καλαμάτα και Ηρακλής – Νίκη Βόλου, τα οποία θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Action 24.

Αγωνιστική με ντέρμπι στο Νότιο και στον Βόρειο Όμιλο της Super League 2. To Σάββατο ο Ηρακλής θα υποδεχτεί τη Νίκη Βόλου στο Καυτανζόγλειο και την Κυριακή ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στη Νέα Σμύρνη.

Και τα δυο ντέρμπι θα κάνουν σέντρα στις 14:00, ενώ θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Action 24.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Super League 2

Βόρειος Όμιλος

ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου, Καυτανζόγλειο 25/10/25 14:00

Αστέρας Β' AKTOR - ΠΑΣ Γιάννινα, Γήπεδο Θ.Κολοκοτρώνης 25/10/25 14:00

Καβάλα- Αναγ.Καρδίτσας, Δημοτικό Γήπεδο Καβάλας “Ανθή Καραγιάννη”25/10/25 15:00

Μακεδονικός – Καμπανιακός , Γήπεδο Μακεδονικού 26/10/25 15:00

Π.Α.Ο.Κ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης, Γήπεδο Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμαριάς 26/10/25 15:00

Nότιος Όμιλος

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω , Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης 25/10/25 13:00

Ηλιούπολη – Χανιά , Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης 25/10/25 15:00

Παναργειακός – Athens Kallithea FC, ΔΑΚ Άργους 25/10/25 15:00

Πανιώνιος – Καλαμάτα , Γήπεδο Πανιωνίου 26/10/25 14:00

Μαρκό – Ολυμπιακός Β’, Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου 26/10/25 15:00



Βαθμολογίες Super League 2

Βόρειος Όμιλος

Ηρακλής 16 Νίκη Βόλου 15 Αναγέννηση Καρδίτσας 13 Αστέρας Β' AKTOR 11 Νέστος Χρυσούπολης 7 Καβάλα 5 Μακεδονικός 5 Καμπανιακός 4 ΠΑΟΚ Β' 4 ΠΑΣ Γιάννινα 4

Νότιος Όμιλος