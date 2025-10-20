Ηρακλής για Καβάλα: «Περίεργα περιστατικά συνέβησαν στα αποδυτήρια, να ανοίξουν τα τηλέφωνα των έξι παικτών»

Η ανακοίνωση του Ηρακλή που άφησε αιχμές για τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα της Νίκης Βόλου με την Καβάλα.

Ο Ηρακλής εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τον αγώνα της Καβάλας και της Νίκης Βόλου και τα όσα συνέβησαν εκεί, τόσο κατά την διάρκειά του όσο και μετά την λήξη του με την απομάκρυνση έξι ποδοσφαιριστών των «Αργοναυτών».

Ο «Γηραιός» έκανε λόγο για περίεργα περιστατικά στην ανάπαυλα του ματς, αλλά για τηλεφωνικές συνονιμιλίες που πρέπει να ανοίξουν (των έξι ποδοσφαιριστών, αλλά και κάποιων παραγόντων) σε συνυδασμό με την παρέμβαση των Εισαγγελικών αρχών.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Προβληματισμό για πολλούς λόγους έχει δημιουργήσει η άμεση διακοπή των συμβολαίων έξι ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ Καβάλας μετά από το περίεργο αποτέλεσμα που έφερε η συγκεκριμένη ΠΑΕ. Επίσης, περίεργα περιστατικά συνέβησαν στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης με την ΠΑΕ Νίκη Βόλου.

Πιστεύουμε μόνο τα επιβεβαιωμένα γεγονότα, ακούμε τις φήμες, κρατάμε τις επιφυλάξεις μας, παρακολουθούμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις και δείχνουμε εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα διασφαλίσουν την αξιοπιστία του Πρωταθλήματος, όπως, άλλωστε, πάντα πράττουν.

Το άνοιγμα των τηλεφωνικών συνομιλιών των έξι (6) παικτών [και, ενδεχομένως ( ! ) κάποιων παραγόντων] και η παρέμβαση των Εισαγγελικών αρχών είναι μία δοκιμασμένα αποτελεσματική λύση».