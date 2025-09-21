Πανιώνιος - Athens Kallithea: Ενός λεπτού σιγή στο ημίχρονο, γιατί δεν έγινε πριν από την έναρξη του αγώνα

Βασίλης Μπαλατσός
Πριν την έναρξη του δεύτερου μέρους της αναμέτρησης του Πανιωνίου με την Athens Kallithea τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς.

Στις 16 Σεπτεμβρίου ο πρώην ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου, Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών. Ο Σέρβος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ιστορικού υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια ενός φιλικού παλαιμάχων ανάμεσα σε εκείνους του Ερυθρού Αστέρα και τους αντίστοιχους της Παντίνσκα Σκέλα.

Οι Κυανέρυθροι τίμησαν τη μνήμη του Σέρβου στο πρώτο τους εντός έδρας παιχνίδι για το πρωτάθλημα, με την Athens Kallithea, καθώς τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην ανάπαυλα της αναμέτρησης.

Βέβαια δεν είναι σύνηθες να γίνεται πριν την έναρξη δεύτερου μέρους, καθώς είθισται το ενός λεπτού σιγή να τηρείται πριν την πρώτη σέντρα του αγώνα, όμως πριν το ματς με το κλαμπ της Καλλιθέας έγινε ο εορτασμός για τα 135 χρόνια του συλλόγου, οπότε προτιμήθηκε η μνήμη του Μιλοβάνοβιτς να τιμηθεί στην ανάπαυλα.

 

