Πανιώνιος - Athens Kallithea: Ενός λεπτού σιγή στο ημίχρονο, γιατί δεν έγινε πριν από την έναρξη του αγώνα
Στις 16 Σεπτεμβρίου ο πρώην ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου, Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών. Ο Σέρβος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ιστορικού υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια ενός φιλικού παλαιμάχων ανάμεσα σε εκείνους του Ερυθρού Αστέρα και τους αντίστοιχους της Παντίνσκα Σκέλα.
Οι Κυανέρυθροι τίμησαν τη μνήμη του Σέρβου στο πρώτο τους εντός έδρας παιχνίδι για το πρωτάθλημα, με την Athens Kallithea, καθώς τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην ανάπαυλα της αναμέτρησης.
Δείτε ΕπίσηςΠανιώνιος: 135 Χρόνια Σύλλογος Αιώνιος | Το ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet για τα γενέθλια του Ιστορικού
Βέβαια δεν είναι σύνηθες να γίνεται πριν την έναρξη δεύτερου μέρους, καθώς είθισται το ενός λεπτού σιγή να τηρείται πριν την πρώτη σέντρα του αγώνα, όμως πριν το ματς με το κλαμπ της Καλλιθέας έγινε ο εορτασμός για τα 135 χρόνια του συλλόγου, οπότε προτιμήθηκε η μνήμη του Μιλοβάνοβιτς να τιμηθεί στην ανάπαυλα.
