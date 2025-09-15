Λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή του στον Ηρακλή ο Γιάννης Γερολέμου «έλυσε» τη συνεργασία του με τον Ηρακλή και πήρε ελεύθερη μεταγραφή στην Athens Kallithea.

Περίπου 1,5 μήνα διήρκησε η συναργασία του Ηρακλή με τον Γιάννη Γερολέμου. Ο διεθνής Κύπριος μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε από τον Γηραιό στις 24 Ιουλίου, όμως λόγω των πολλών ξένων που συγκέντρωσαν οι Θεσσαλονικείς αναγκάστηκαν να τον αποδεσμεύσουν, με την Athens Kallithea να «εκμεταλλεύεται» τη συγκυρία.

Η ομάδα της Αττικής ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονους ποδοσφαιριστή, ο οποίος αναμένεται να είναι και η τελευταίαπροσθήκη στο ρόστερ του Κώστα Μπράτσου μέχρι τη μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του Κύπριου μέσου Γιάννη Γερολέμου, 25 ετών, με ελεύθερη μεταγραφή.



Γεννημένος στη Λεμεσό, ο Γερολέμου αναδείχθηκε από την ακαδημία της ΑΕ Λεμεσού και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε ηλικία 16 ετών, τον Απρίλιο 2016. Ο Γερολέμου είχε απολογισμό 23 συμμετοχές και 1 γκολ με την ομάδα από τη σεζόν 2015/16 έως και τη σεζόν 2019/20, πριν δοθεί δανεικός για τη σεζόν 2020/21 στην Tsarsko Selo στην κορυφαία κατηγορία της Βουλγαρίας, και στη συνέχεια ενταχθεί στην ΑΕΚ Β' με μόνιμη μεταγραφή.



Στην ΑΕΚ Β’, ο Γερολέμου κατέγραψε συνολικά 43 συμμετοχές σε δύο σεζόν στη Super League 2, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ.



Τον Σεπτέμβριο 2023, ο Γερολέμου επέστρεψε στην ΑΕΛ, με απολογισμό συνολικά συμμετοχές συνολικά, δύο γκολ και τέσσερις ασίστ στις δύο τελευταίες σεζόν, ενώ η ΑΕΛ τερμάτισε και τις δύο χρονιές στην 8η θέση της Α’ Κατηγορίας Κύπρου.



Ο Γερολέμου υπέγραψε στον Ηρακλή τον περασμένο μήνα, όμως οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συναινετική λύση του συμβολαίου την προηγούμενη εβδομάδα, επιτρέποντάς του να ενταχθεί στην AKFC.



Ως διεθνής, ο Γερολέμου έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο με τις εθνικές ομάδες Κ-17, Κ-19 και Κ-21.



Καλωσήρθες, Γιάννη».