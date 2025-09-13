Η Καλαμάτα ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στη Super League 2 της τρέχουσας σεζόν, καθώς υπέταξε τη νεοφώτιστη Μαρκό με 2-0. Μεγάλο «διπλό» της Athens Kallithea στο Αιγάλεω με buzzer beater στο 90+9 (1-2), «μοιρασιά» για Ηλιούπολη και Παναργειακό (1-1).

Πρεμιέρα στη Super League 2 με τρίποντο για Καλαμάτα και Athens Kallithea. Το σύνολο Αλέκου Βοσνιάδη επικράτησε της νεοφώτιστης Μαρκό με 2-0, ενώ η ομάδα του Κώστα Μπράτσου «απέδρασε» με τρίποντο από το Αιγάλεω χάρη σε «buzzer beater» στο 90+9' «Μοιρασιά» για Ηλιούπολη και Παναργειακό (1-1).

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Καλαμάτα, η οποία έκαμψε την αντίσταση της Μαρκό με 2-0. Η «Μαύρη Θύελλα» είχε τον έλεγχο από το πρώτο μέρος, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 3' με αυτογκόλ του Παυλίδη. Μάλιστα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου θα μπορούσε να είχε φτάσει και σε δεύτερο τέρμα, αν η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπονέτο η μπάλα δεν σταματούσε στο οριζόντιο δοκάρι του Θεοδωράκη. Ο Μπονέτο, ωστόσο, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, βρήκε δίχτυα γράφοντας το 2-0 στο 49' που ήταν και το τελικό σκορ, με την Καλαμάτα να αρχίζει νικηφόρα τη σεζόν.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης (77′ Λεμονής), Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Οικονόμου (77′ λ.τ Σπυράκος), Κατάλντι (57′ Τσορνομάζ), Τσέλιος (69′ Μπρούνο Γκάμα), Μπονέτο, Μορέιρα, Παμλίδης (69′ Μάντζης).

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Τσάκνης (55′ Μαρκοπουλιώτης), Ντέτλερ, Στάμου, Μιγιενγκά (55′ Ριτσοτάκης), Οικονομίδης (46′ Κυριακίδης), Μιούλερ, Σεμπά (76′ Χαϊκάλης), Αλεξόπουλος (62′ Μεντόζα), Φατιόν, Παυλίδης.

Σπουδαίο «διπλό» για την Athens Kallithea! Η ομάδα των Νοτίων Προαστίων στι πρώτο της ματς στην επιστροφή της στη Super League 2 υπέταξε το Αιγάλεω στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» με 2-1, χάρη σε γκολ - λύτρωση του Καντίγιο στο 90+9'. Το κλαμπ της Καλλιθέας έπαιζε από το 52' με αριθμητικό πλεονέκτημα λόγω της αποβαλής του Φοφανά με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Το τρίποντο έκριναν δυο αλλαγές του Κώστα Μπράτσου. Ο Σαταριάνο ήρθε από τον πάγκο με την έναρξη του δευτέρου μέρους και στο 62', άνοιξε το σκορ, όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Βάρκα ύστερα από έξι λεπτά. Ο Καντίγιο πέρασε στο ματς στο 60' και στο 90+9' έβαλε το buzzer beater για το τελικό 1-2.

Αιγάλεω (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Καρρίκι, Κουϊρουκίδης (74′ Κωστέας), Βάρκας, Ευαγγέλου, Φοφανά, Ζιουλής, Αθανασακόπουλος, Κωστόπουλος, Ουνγιαλίδης, Τσιλιγγίρης.

Athens Kallithea (Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Ντεντάκης (75′ Πασαλίδης), Πανάγου (46′ Σαρδέλης), Γκέζος, Σωτηράκος, Ματίγια (75′ Βασιλόγιαννης), Μεταξάς, Γρίβας, Παϊσάο (60′ Καντίγιο), Μαυριάς (46′ Σαταριάνο), Μαριάνο.

Στην Ηλιούπολη η τοπική ομάδα ήρθε ισόπαλη με τον Παναργειακό με 1-1. Η ομάδα του Άργους άνοιξε το σκορ στο 24' και ο Μίγια ισοφάρισε στο 39'. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και συνεπώς οι δυο ομάδες πήραν από ένα βαθμό.

