Η ΔΕΑΒ έκανε γνωστές τις αποφάσεις της και αναφορικά με τον αγώνα της ΑΕΚ με αντίπαλο τον Ατρόμητο όπου υπήρξαν επεισόδια με οπαδούς.

Η ΔΕΑΒ επέβαλλε πρόστιμο τόσο στην ΑΕΚ όσο και στον Ατρόμητο μετά τα όσα έγιναν στον μεταξύ τους αγώνα. Οι αποφάσεις της εν λόγω Επιτροπής που αφορούν και στο ματς των Χανίων με την Athens Kallithea:

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη

α) την Αναφορά του αρμοδίου Αστυνομικού Τμήματος,

β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

δ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ – ΠΑΕ ATHENS KALLITHEA, στις 15/03/2026, στο γήπεδο Περιβολίων, για την 5η αγωνιστική των play out της SUPERLEAGUE 2, περιόδου 2025/2026, κατά την αποχώρηση των διαιτητών από τον αγωνιστικό χώρο προς τα αποδυτήρια, εντός του διαδρόμου, μετά τη φυσούνα, παίκτες και παράγοντες της γηπεδούχου ομάδας εξύβρισαν και προπηλάκισαν τους διαιτητές, ακολούθως κατά την αποχώρηση των ανωτέρω διαιτητών του αγώνα από το γήπεδο προς τα αυτοκίνητά τους, ομάδα περίπου είκοσι (20) φιλάθλων, της αυτής ως άνω γηπεδούχου ομάδας, κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους και τους εξύβριζαν, ένας δε απ’ αυτούς κτύπησε και το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, παρά την εκεί παρουσία αστυνομικής δυνάμεως,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 22/2026 Απόφασή της, σε βάρος της ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

- Αφού έλαβε υπόψη,

α) την Αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΕ ΑΕΚ, στις 15/03/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, αγωνιστικής περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι αμφοτέρων των ομάδων αντιπαρατέθηκαν μεταξύ τους, εκτοξεύοντας εκατέρωθεν διάφορα αντικείμενα, ενώ φίλαθλοι της ΠΑΕ ΑΕΚ επιτέθηκαν, καθ΄ ον χρόνον εξέρχονταν από τη θύρα 1 του γηπέδου, με πέτρες και σιδερένια δίφραχτα, εναντίον των Αστυνομικών οργάνων, που είχαν κινηθεί για λόγους ασφαλείας έξω από την ίδια θύρα,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 24/2026 Απόφασή της

i) σε βάρος της ΠΑΕ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€),

ii) σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.