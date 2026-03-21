Super League 2 - Play Outs Νοτίου Ομίλου: Έμεινε μόνη στην κορυφή η Ελλάδα Σύρου
Ολοκληρώθηκε και η 6η αγωνιστική των Play Outs στον Νότιο Όμιλο της Super League 2. Νίκη πήρε μόνο η Ελλάδα Σύρου με το 1-1 με τα Χανιά ενώ το Athens Kallithea - Αιγάλεω και το Παναργειακός - Ηλιούπολη τελείωσαν στο 1-1.
Παναργειακός – Ηλιούπολη 1-1
Ο Παναργειακός είχε μείνει πίσω στο σκορ και ισοφάρισε σε 1-1 με το πέναλτι του Κότζα στο 57ο λεπτό. Το 0-1 είχε έρθει με το σουτ του Μπλανκ Καζάου στο 35'. Στο 81' το πλασέ του Ναλιτζή βρήκε το αριστερό δοκάρι του Πολίτη.
Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραθανάσης, Καρυπίδης, Αρμένης, Γιαλαμίδης, Λαζαρίδης, Νταμάκ, Μυρτολλάρι (46′ Αμπουμπακάρ), Κότζα (79′ Ναλιτζής), Γιάννη (79′ Παυλής), Χαλβατζίου (75′ Πάνου) και Καπετάνος (65′ Χατζηδημητρίου).
Ηλιούπολη (Σορώκος): Πολίτης, Τσίκα, Κωστούλας, Μαϊδανός, Κεραμίδας (87′ Κολτσίδας), Τσιλιγγίρης, Κρέτσι, Θωμαΐδης, Παπασάββας (76′ Ίννος), Μπλανκ Καζάου (61′ Τζούντα Γκαρσία) και Κουϊρουκίδης.
Ελλάς Σύρου – Χανιά 1-0
Οι νησιώτες ήταν οι μόνοι με νίκη σε αυτήν την αγωνιστική. Η Ελλάδα Σύρου προηγήθηκε και τελικώς νίκησε με 1-0 με το γκολ του Βλάχου με σουτ στο 93ο λεπτό του αγώνα.
Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Βλάχος, Γκέζος, Γαρουφαλιάς, Νάτσος, Τσιαντούλας, Βερνάρδος, Κόλα και Γκορντεζιάνι.
Χανιά (Αναστόπουλος): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης, Αβεντισιάν, Κουτρουμπής, Διαμαντής, Κόπας, Παναγιωτούδης, Βάρντιτς, Λόπες, Τούργκοτ και Καπνίδης.
Athens Kallithea – Αιγάλεω 1-1
Οι γηπεδούχοι ήταν που ισοφάρισαν το 0-1 του Αθανασακόπουλου με σουτ στο 66' με την κεφαλιά του Σαταριάνο στο 68'. Έτσι το ματς έκλεισε στο 1-1. Στο 56′ σουτ του Ράμα βρήκε στο αριστερό δοκάρι του Καραργύρη.
Athens Kallithea (Καλαϊτζίδης): Κρέσπι, Μεταξάς, Ράμα (62′ Σαταριάνο), Βασιλόγιαννης (79′ Βάρκας), Μαυριάς (79′ Γκολφίνος), Ματίγιεβιτς, Προδρομίτης, Πανάγου, Μανιάς, Σωτηράκος και Ματίγια.
Αιγάλεω (Τερζής): Καραργύρης, Ζιούλης, Αναστασόπουλος, Ευαγγέλου (46′ Ουνγιαλίδης), Σλιμόν (46′ Περκ (52′ λ.τ Σαποβάλοφ), Κωστόπουλος, Αθανασακόπουλος, Φαϊτάκης (70′ Ενομό), Καρρίκι, Φαϊζάλ και Κωστέας (70′ Νταλίγκε).
Η βαθμολογία
1. Ελλάς Σύρου 26
2. Athens Kallithea 24
--------------------------
3. Αιγάλεω 20
4. Χανιά 13
5. Ηλιούπολη 13
6. Παναργειακός 4
