Ο Μπάμπης Τεννές θ' αποτελέσει παρελθόν για τον Ηρακλή μετά την εντός έδρας ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης Β'.

Αναταραχή προκάλεσε στον Ηρακλή η εντός έδρας ισοπαλία 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β' στο Καυτανζόγλειο, αποτέλεσμα που είχε ως άμεση συνέπεια την απομάκρυνση του Μπάμπη Τεννέ από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η απογοητευτική εικόνα στην πρεμιέρα προκάλεσε προβληματισμό στις τάξεις της ΠΑΕ, η οποία αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στη λύση της συνεργασίας με τον πολύπειρο προπονητή.

Οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές, με τον Τεννέ να μην εμφανίζεται καν στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια περί αποχώρησής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά την ομιλία του στα αποδυτήρια, ενημερώθηκε από στέλεχος της διοίκησης ότι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας.

Ακολούθως, ο πρώην πλέον τεχνικός του γηραιού επέστρεψε για δεύτερη φορά στα αποδυτήρια, προκειμένου να αποχαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές, ευχόμενος καλή συνέχεια στην πορεία τους.

Η απογοήτευση του κόσμου ήταν εμφανής, με αρκετούς φίλους του Ηρακλή να συγκεντρώνονται έξω από το γήπεδο, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την εμφάνιση της ομάδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Μπάμπης Τεννές ανέφερε στους παρευρισκόμενους ότι υπέβαλε την παραίτησή του. Από την ΠΑΕ, πάντως, επισημαίνουν ότι η απόφαση για το διαζύγιο ανήκε στη διοίκηση και δεν προέκυψε από πρωτοβουλία του Τεννέ.