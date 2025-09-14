Ο Ηρακλής έσωσε στο τέλος τον βαθμό με τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Η Αναγέννηση σάρωσε τον Μακεδονικό, ήττα για τον ΠΑΣ Γιάννινα στη Χρυσούπολη.

Ο Ηρακλής έχει ξεκάθαρο στόχο την άνοδο, αλλά η αρχή δεν ήταν όπως την περίμενε.

Ο γηραιός στην πρεμιέρα του βόρειου ομίλου της Super League 2 υποδέχθηκε τον Αστέρα Τρίπολης Β' και γλίτωσε στο τέλος την ήττα ισοφαρίζοντας σε 2-2, ενώ η Αναγέννηση Καρδίτσας έκανε περίπατο στο γήπεδό της με τον Μακεδονικό επικρατώντας 3-0.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα, παράλληλα, ο οποίος έφτιαξε ομάδα ξεπερνώντας τρομερά προβλήματα, δεν άντεξε στη Χρυσούπολη και ηττήθηκε από τον Νέστο με 1-0.

Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης Β' 2-2

Οι Αρκάδες μπήκαν δυνατά στο ματς και μόλις στο 6' προηγήθηκαν 1-0 με σουτ του Σιμόνι. Οι φιλοξενούμενοι είχαν καθαρό μυαλό, σε αντίθεση με τους παίκτες του Ηρακλή, που «πνίγηκαν» στο άγχος. Ο Φερνάντες είχε δοκάρι στο 14' και όλα έδειχναν πολύ δύσκολα για τον «γηραιό». Στο 22' ο Μπάμπης Τεννές αναγκάστηκε να κάνει δύο αλλαγές και ο Μάναλης που πέρασε στο ματς, ισοφάρισε στο 45' σε 1-1.

Αυτό δεν πτόησε τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι στο 74' βρήκαν δεύτερο γκολ με κεφαλιά του Φερνάντες. Οι Θεσσαλονικείς, όμως, δεν τα παράτησαν και στο 90' έσωσαν τον βαθμό με γκολ του Εραμούσπε.

Ηρακλής (Τεννές): Στουρνάρας, Κάτσικας, Δημητρίου, Χάμοντ, Μαχαίρας, Ντουρμισάι (22′ λ.τ Μάναλης), Αναστασίου, Σιδεράς, Κυνηγόπουλος, Χάινριχ (56′ Ντέλετιτς), Φοφανά (22′ Τσιντώνης).

Αστέρας Τρίπολης Β' (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Κανελλόπουλος, Γρομητσάρης, Γρόζντανιτς, Αλμύρας, Μπουλούλης, Φερνάντες, Σιμόνι, Γραμμένος, Φρίμπονγκ (62′ Καλλαντζή).

Αναγέννηση Καρδίτσας – Μακεδονικός 3-0

Η Αναγέννηση μετέτρεψε σε περίπατο το ματς με τον Μακεδονικό.

Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν μέχρι το 43' όταν ο Ομρανί με σουτ άνοιξε το σκορ. Στο 48' ο Πολέτο εκτέλεσε πέναλτι, ο Γουναρίδης απέκρουσε και στην επαναφορά ο επιθετικός της Αναγέννησης σκόραρε για το 2-0. Έπειτα το ματς ήταν τυπική διαδικασία. Στο 67' ο Νοικοκυράκης με σουτ έκανε το 3-0.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβάκας): Μπαλωμένος, Κάσσος (85′ Μουστακόπουλος), Πεταυράκης, Τίντε, Μπούσης, Στίκας, Λεωνιδόπουλος, Πολέτο (77′ Μανουσάκης), Δούμτσης (47′ Καρίμ), Νοικοκυράκης (68′ Νικολιάς), Ομρανί (46′ Ζυγκερίδης).

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Σαραγιώτης, Τσουκάνης, Καλαϊτζής, Καραμπέρης, Καρτάλης (60′ Νούλας), Νικόλοφ (83′ Λαουάλ), Αμανατίδης, Καντάβ (75′ Αλντιτζής), Καπνίδης (60′ Νίκος).

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Με γκολ του Λέλεκα στο 78' ο Νέστος Χρυσούπολης πλήγωσε τον ιστορικό ΠΑΣ Γιάννινα που κατάφερε να φτιάξει ρόστερ το τελευταίο διάστημα και δεν είναι απλό να δημιουργήσει σε μικρό χρονικό διάστημα ένα ανταγωνιστικό σύνολο.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Τσαμούρης, Δερμιτζάκης, Δαλιανόπουλος, Μανωλάκης, Τσίκος (65′ Γλυνός), Κωστίκα (88′ Γκιώνης), Ψάλτης, Λέλεκας, Ντοναλντόνι (74′ Στιγιέποβιτς), Γκάτα (65′ Σαπουντζής).

ΠΑΣ Γιάννινα (Κούστας): Σίνα, Τουρκοχωρίτης, Χάιδος (82′ Μπουλάρι), Παναγιώτου, Πρεκατές, Δόσης, Λύγκας (82′ Φλόρες), Συμεωνίδης (66′ λ.τ Μπρκλιάτσα), Αθανασίου (82′ Σελιμάι), Ελέζι (46′ Κρυπαράκος), Κόντε.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Σάββατο 13/9/25

Καμπανιακός - Καβάλα 1-0

Κυριακή 14/9/25

Αναγέννηση Καρδίτσας - Μακεδονικός 3-0

Ηρακλής - Asteras Aktor Β' 2-2

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Δευτέρα 15/9/25

Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ Β'

Η βαθμολογία

Αναγέννηση Καρδίτσας 3

Καμπανιακός 3

Νέστος Χρυσούπολης 3

Asteras Aktor B' 1

Ηρακλής 1

Μακεδονικός 0

Νίκη Βόλου 0

ΠΑΟΚ Β' 0

ΠΑΣ Γιάννινα 0

Καβάλα 0

Η 2η αγωνιστική

ΠΑΟΚ Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας

Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα

Καβάλα - Ηρακλής

Asteras Aktor Β - Νέστος Χρυσούπολης

Νίκη Βόλου - Καμπανιακός