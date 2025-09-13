Η Super League 2 ανοίγει την... αυλαία της και το Gazzetta σας παρουσιάζει όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρωτάθλημα που ξεκινάει.

Ώρα πρεμιέρας στη Super League 2! Το πρωτάθλημα της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο και σήμερα (13/9) αρχίζει η δράση με τέσσερις αναμετρήσεις, τρεις για το Νότο και μια για το Βορρά.

Μπορεί η ημέρα της σέντρας της Super League 2 να έφτασε, όμως ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η τηλεοπτική κάλυψη του πρωταθλήματος, καθώς μόλις την παραμονή της πρεμιέρας παραχωρήθηκαν προς διαχείριση τα τηλεοπτικά δικαιώματα στη PERCAPITA και ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία με τηλεοπτικό σταθμό. Συνεπώς όπως προκύπτει δεν θα έχουμε τηλεοπτική εικόνα των 20 ομάδων που θα πάρουν μέρος στο φετινό πρωτάθλημα από τα ματς της 1ης αγωνιστικής.

Το Gazzetta σας παρουσιάζει το format, τους «μονομάχους» των δυο Ομίλων, τους πρωταγωνιστές κι όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη Super League 2 της σεζόν 2025-26.

Γράφουν: Δημήτρης Βέργος - Βασίλης Μπαλατσός

Ο τρόπος διεξαγωγής και τα κριτήρια ισοβαθμίας

Οι 20 ομάδες που συμμετέχουν χωρίζονται σε δύο ομίλους των δέκα ομάδων. Θα λάβουν χώρα 18 αγωνιστικές σε κάθε όμιλο και έπειτα θα διεξαχθούν Play Offs και Play Out για άνοδο και υποβιβασμό.

Θυμίζουμε πως την περασμένη σεζόν «στέφθηκαν» πρωταθλήτριες του δεύτερου τη τάξει πρωταθλήματος του ελληνικού ποδοσφαίρου η Κηφισιά και η ΑΕΛ Novibet, ενώ υποβιβάστηκαν από τη Stoiximan Super League η Αthens Kallithea και η Λαμία, η οποία θα αγωνίζεται φέτος στη Γ' Εθνική.

Βόρειος όμιλος:

Αναγέννηση Καρδίτσας

Αστέρας B’ AKTOR

Καβάλα

Καμπανιακός

Μακεδονικός

Νέστος Χρυσούπολης

Νίκη Βόλου

ΠΑΟΚ Β’

Ηρακλής

ΠΑΣ Γιάννινα

Νότιος όμιλος:

Αιγάλεω

Athens Kallithea

Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη

Καλαμάτα

Μαρκό

Ολυμπιακός Β’

Παναργειακός

Πανιώνιος

Χανιά

Οι πρώτες τέσσερις ομάδες κάθε ομίλου θα αγωνιστούν στα Play Offs για την άνοδο και οι άλλες έξι από τις θέσεις 5 ως 10 στα Play Out για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Στα Play offs οι ομάδες θα μπουν με τους μισούς βαθμούς με τους οποίους τερμάτισαν στην κανονική διάρκεια και η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στο μίνι πρωτάθλημα των έξι αγωνιστικών θα πανηγυρίσει την άνοδο στη Super League.

Στα Play Out οι ομάδες επίσης θα μπουν με τους μισούς βαθμούς με τους οποίους τερμάτισαν στην κανονική διάρκεια και έπειτα από το μίνι πρωτάθλημα των δέκα αγωνιστικών, οι τέσσερις τελευταίες ομάδες (δηλαδή από τις θέσεις 7 ως 10) θα υποβιβαστούν στην τρίτη κατηγορία. Για την επόμενη σεζόν (2026/27) το πλάνο είναι να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα 16 ομάδες σε έναν όμιλο.

Όσον αφορά τα κριτήρια ισοβαθμίας ισχύουν τα παρακάτω:

1- Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

2- Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

3- Η διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

4- Η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

5- Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

6- Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

7- Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι παίκτες που ξεχωρίζουν

Ας ξεκινήσουμε από τον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Νότο. Με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις η Καλαμάτα και ο Πανιώνιος είναι τα δυο φαβορί για την άνοδο στη Stoiximan Super League, ενώ η Athens Kallithea μια σεζόν μετά τον υποβιβασμό της δεν μπορεί να μείνει εκτός «εξίσωσης».

Η Μαύρη Θύελλα έκανε ριζικές αλλαγές στο ρόστερ της με τον Γιώργο Πρασσά όχι απλά να μην το βάζει κάτω μετά τη χαμένη άνοδο στην κούρσα - θρίλερ με την Κηφισιά αλλά για ακόμα μια χρονιά να κάνει «γενναία» επένδυση. Από τις (πολλές) μεταγραφές ξεχωρίζουν η επιστροφή του Μπρούνο Γκάμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η παραμονή του Γιώργου Παμλίδη και η μεταγραφή του Ζοσέτε Μιράντα από τον Ηρακλή.

Από την πλευρά του ο Ιστορικός κράτησε δυο παίκτες που αγαπάει η κυανέρυθρη εξέδρα και αποτελούν από τους πλέον έμπειρους της κατηγορίας σε υψηλό επίπεδο. Ο λόγος για τους Τάσο Αυλωνίτη και Δημήτρη Κολοβό. Από τους νεοφερμένους τη διαφορά στην ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη κάνουν οι εξτρέμ Τζόναθαν Μόρσεϊ (πρωταγωνιστής την περασμένη σεζόν με την Καλαμάτα) και Σιλβέστερ Φαν Ντερ Φάτερ, ο οποίος προέρχεται από την Eredivisie.

H Αthens Kallithea έκανε... extreme makeover σε σχέση με το ακριβοπληρωμένο ρόστερ της περασμένης «Σουπερλιγκάτης» σεζόν. Από τους λίγους που παρέμειναν είναι οι Χαβιέ Ματίγια και Ανδρέας Βασιλόγιαννης, οι οποίοι ως αρχηγοί θα ηγηθούν στην προσπάθεια του συνόλου του Κώστα Μπράτσου. Από τις μεταγραφές ξεχωρίζει η απόκτηση του πρώην αριστερού μπακ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, Εμάνουελ Ινσούα, ο επαναπατρισμός του Κοσμά Γκέζου, ενώ στα φιλικά προετοιμασίας έβγαλε... μάτια ο Κολομβιανός εξτρέμ Χουάν Καντίγιο. Από εκεί και πέρα άξιος αναφοράς είναι ο πρώην αρχηγός του ΟΦΗ, Χουάν Μεγιάδο, ο οποίος την περασμένη σεζόν έπαιζε στο κλαμπ της Καλλιθέας και φέτος «κατέβηκε» κατηγορία, καθώς επέστρεψε στην Κρήτη για λογαριασμό των Χανίων.

Στον Βορρά ο Ηρακλής προβάλλει ως το μεγάλο φαβορί για να καταφέρει αυτό που δεν πέτυχε την περασμένη χρονιά στη «μάχη» με την ΑΕΛ Novibet. Και στη δεύτερη σεζόν του ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης έκανε σημαντική επένδυση στο Γηραιό. Στο ρόστερ ξεχωρίζει ο πρώτος σκόρερ του Νοτίου Ομίλου της περασμένης σεζόν με τη φανέλα της πρωταθλήτριας Κηφισιάς, Γιώργος Μάναλης, ο οποίος αυτά τα χρόνια είναι από τους πλέον αξιόπιστους σκόρερ στην κατηγορία. Εκτός από τον Έλληνα striker οι Θεσσαλονικείς έκαναν κι άλλα «Σουπερλιγκάτα»...ψώνια, καθώς απέκτησαν τον Ροντρίγκο Εραμούσπε από το Λεβαδειακό και τον Μίλος Ντέλετιτς από τον Πανσερραϊκό.

O αντίθετος «πόλος» του Ηρακλή στο Βορρά αναμένεται να είναι η Νίκη Βόλου. Όπως οι Θεσσαλονικείς με τον Μάναλη έτσι και οι Θεσσαλοί με τον Γιάννη Λουκίνα πήραν... σεσημασμένο «killer» στη Super League 2. Ο έμπειρος φορ άφησε το περιβραχιόνιο της Athens Kallithea και επέστρεψε στους Βολιώτες, οι οποίοι απέκτησαν ακόμα δυο «γνώριμα» πρόσωπα, τον Άνταμ Τζανετόπουλο και τον Θανάση Γκαραβέλη.

Βοσνιάδης και Τεννές: Οι... μετρ των ανόδων

Δύο τεχνικοί με πολύ μεγάλη εμπειρία και μεγάλες επιτυχίες στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας βρίσκονται σε πάγκους ομάδων, ωστόσο δεν θα τεθούν αντίπαλοι καθώς βρίσκονται σε διαφορετικούς ομίλους. Ο λόγος για τον Αλέκο Βοσνιάδη στην Καλαμάτα και για τον Μπάμπη Τεννέ στον Ηρακλή.

Ο Βοσνιάδης ανέλαβε φέτος το καλοκαίρι την τεχνική ηγεσία της Καλαμάτας με στόχο να την οδηγήσει στη Super League. Ο 64χρονος τεχνικός μόλις την περσινή σεζόν κατάφερε να επαναφέρει την ΑΕΛ Novibet στα... σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ στην καριέρα του κάτι αντίστοιχο έχει πετύχει και με άλλες τέσσερις ομάδες και συγκεκριμένα με τις Athens Kallithea, Απόλλωνα Σμύρνης, Νίκη Βόλου και Κέρκυρα.

Ο Τεννές από το φετινό καλοκαίρι αποτελεί τον νέο προπονητή του Ηρακλή έχοντας ως στόχο φυσικά την άνοδο στη Super League 2. Ο 72χρονος τεχνικός επιστρέφει σε πάγκο ομάδες μετά από τρία χρόνια και γνωρίζει επίσης πολύ καλά πως να οδηγεί τις ομάδες στην πρώτη κατηγορία καθώς στην καριέρα του το έχει πετύχει έξι φορές: Με Ακράτητο, Κέρκυρα (δύο φορές), Παναιτωλικό, Καλλονή και Λαμία.

Τι ισχύει για τις Β' ομάδες

Τρεις ομάδες της Super League διαθέτουν Β' ομάδες που θα συμμετέχουν στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2. Πρόκειται για τον ΠΑΟΚ Β' και για τον Αστέρα Β' ΑΚΤΟR που θα βρίσκονται στον Βόρειο Όμιλο και τον Ολυμπιακό Β' που θα αγωνίζεται στον Νότιο Όμιλο.

Η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ συμμετέχει για τέταρτη σερί σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League 2, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε το σύστημα με τη συμμετοχή των Β' ομάδων στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία, ενώ η δεύτερη ομάδα του Αστέρα ΑΚΤΟR συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού επιστρέφει στη Super League 2 έπειτα από τον υποβιβασμό της την προπέρσινη σεζόν παίρνοντας τη θέση της ΑΕΚ Β' που είχε υποβιβαστεί πέρυσι. Αξιοσημείωτο πως στους Πειραιώτες επέστρεψαν ως αρχηγοί οι Ματιέ Βαλμπουενά και Δημήτρης Σιόβας.

Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε σχετικά με τις Β' ομάδες για τη φετινή σεζόν είναι το γεγονός ότι εφόσον υποβιβαστούν θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν την επόμενη χρονιά στη Γ' Εθνική, χωρίς να χρειάζεται παράλληλα να αντικατασταθούν από άλλες Β' ομάδες.

Οι... πρωτάρες

Από τη Γ' Εθνική ανέβηκαν οι πρωταθλήτριες των τεσσάρων ομίλων της περασμένης σεζόν, με το αξιοσημείωτο να είναι πως οι τρεις είναι «σταχτοπούτες». Ελλάς Σύρου, Νέστος Χρυσούπολης και Μαρκό θα ζήσουν για πρώτη φορά το «όνειρο» της Super League 2.Tην τετράδα συμπληρώνει η αρκετά «ψημένη» στην κατηγορία, Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία μάλιστα έκανε και σημαντική επένδυση για την ενίσχυση της με παίκτες όπως οι Διαμαντής, Πεταυράκης, Μπούσης, Μουστακόπουλος, Κάσσος και ο πρωταθλητής της περασμένης σεζόν με την Κηφισιά, Λούκας Πολέτο.

Ο Σούλης Παπαδόπουλος έβαλε ακόμα ένα «παράσημο» στην προπονητική του καριέρα με την παρθενική άνοδο της Μαρκό στη Super League 2 και όπως ήταν αναμενόμενο πήρε τα «κλειδιά» για να φτιάξει την ομάδα της ερχόμενης σεζόν. Αξιοσημείωτο πως το κλαμπ από το Μαρκόπουλο εντυπωσίασε στα φιλικά με τους «Σουπερλιγκάτους» Ατρόμητο και Παναιτωλικό (αμφότερα 0-0). Μάλιστα για τα δεδομένα... πρωτάρας έχει ενισχυθεί σημαντικά με παίκτες όπως οι Μίλερ - Μεντόσα από την Κηφισιά, Μπουσάι από την Καλαμάτα και Ντέτλερ από τον Αστέρα Β' AKTOR.

Από την πλευρά του ο 40χρονος ανερχόμενος τεχνικός Παναγιώτης Χριστοφιλέας ήταν ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία στο κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο με την άνοδο της Ελλάς Σύρου, ενώ ο Νίκος Κεχαγιάς ανέβασε για πρώτη φορά στα 95 χρόνια ιστορίας του το Νέστο Χρυσούπολης.

Tόσο η ομάδα της Σύρου, όσο και ο σύλλογος από την Καβάλα αμφισβητήθηκαν κατά πόσο θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε σύσταση ΠΑΕ και να συμμετάσχουν στη Super League 2, όμως και οι δυο δεν έχασαν την ευκαιρία να γράψουν ιστορία. Μάλιστα αμφότερες προχώρησαν σε εργασίες στα γήπεδα τους ώστε να μπορούν να παίζουν κανονικά στο σπίτι τους σε αυτήν την... πρωτόγνωρη σεζόν.