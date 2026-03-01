Η επικράτηση της Καλαμάτας με 2-0 επί του Μαρκό σε συνδυασμό με το 2-1 του Ολυμπιακού Β' με Πανιώνιο, της άνοιξε διάπλατα στη «Μαύρη Θύελλα» τον δρόμο για την άνοδο.

Διαμορφώνονται τα πράγματα σε επίπεδο Play Offs του Νοτίου Ομίλου στην Super League 2. Το 2-0 της Καλαμάτας επί της Μαρκό με το 2-1 του Ολυμπιακού Β' με τον Πανιώνιο δείχνει ξεκάθαρα τον δρόμο της ανόδου για την Μαύρη Θύελλα.

Καλαμάτα - Μαρκό 2-0

Με τα γκολ των Μιράντα στο 26' και Μορέιρα στο 87' (και τα 2 με σουτ) η Καλαμάτα επεβλήθη 2-0 του Μαρκό. Στο ματς που ο Σεμπά αποχώρησε με αδιαθεσία (με ασθενοφόρο) ο Βραζιλιάνος είχε δοκάρι στο 92'. Στο 82' ο Μπετσίροβιτς έκανε το σουτ και η μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Γκέλιου.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Μιράντα (64′ Μορέιρα), Οικονόμου, Καλουτσικίδης, Παναγιώτου, Τάχατος (46′ λ.τ Σιλά (72′ λ.τ Σπυράκος), Μάντζης (72′ Κωτσόπουλος), Μπονέτο (56′ Χορδάν), Τσορνομάζ και Τσέλιος.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Φουρλάνος, Φατιόν, Σεμπά (23′ λ.τ Γιόχανσον), Παυλίδης, Μιούλερ, Οικονομίδης (78′ Μπουσάι), Σμάλης, Ντέντλερ (78′ Μπετσίροβιτς) και Κυριακίδης.