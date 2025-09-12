Η Super League 2 ανακοίνωσε την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην εταιρεία PERCAPITA. Στον «αέρα» η μετάδοσης αγώνων της πρεμιέρας.

Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2 με βασικό θέμα τα τηλεοτπικά του πρωταθλήματος. Η Λίγκα ανακοίνωσε την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και την ονοματοδοσία του Πρωταθλήματος στην εταιρεία PERCAPITA των Βαρδινογιάννη - Σόλακ για την επόμενη τετραετία.

Το κανάλι που είναι στην pole position για την μετάδοση των αγώνων του πρωταθλήματος είναι το Action 24, όμως λιγότερο από 24 ώρες πριν την πρεμιέρα της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν έχουν πέσει ακόμα υπογραφές, καθώς δεν υπάρχει οριστική συμφωνία.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η μετάδοση αγώνων της 1ης αγωνιστικής είναι στον «αέρα» και τη δεδομένη χρονική στιγμή οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην έχουμε μετάδοση κάποιου αγώνα.

H ενημέρωση της Super League 2

«Το Διοικητικό συμβούλιο της SL2 αποφάσισε την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και την ονοματοδοσία του Πρωταθλήματος της SL2 στην εταιρεία PERCAPITA για 4 χρόνια ήτοι: 2025/26 – 2026/27 – 2027/28 – 2028/29.

Για το λόγο αυτό συστάθηκε 3 μελής επιτροπή από τους κ.κ. Πέτρο Μαρτσούκο, Γεώργιο Λεονταρίτη και Αντώνιο Πίκουλα, για να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους της σύμβασης και να υπογράψουν αυτή».

To πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League 2

Βορράς

Σάββατο 13/9 – 17:00

Καμπανιακός - Καβάλα

Κυριακή 14/9 – 17:00

Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ Β'

Ηρακλής - Αστέρας AKTOR Β'

Αναγέννηση Καρδίτσας - Μακεδονικός

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΣ Γιάννινα (γηπ. Δόξα Δράμας)

Νότος

Σάββατο 13/9 – 17:00

Καλαμάτα - Μαρκό

Χανιά - Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη - Παναργειακός

Αιγάλεω - Athens Kallithea

Κυριακή 14/9 – 17:00