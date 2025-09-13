Οι δύο ιστορικοί σύλλογοι Ηρακλής και Πανιώνιος θα δώσουν μάχη για την επιστροφή στη Super League, αλλά Καλαμάτα και Νίκη Βόλου έχουν ισχυρότατη δυναμική, τους απειλούν και φυσικά από κοντά είναι και η Athens Kallithea, που θέλει να γυρίσει στα σαλόνια.

Η Super League 2 αρχίζει το σαββατοκύριακο και στόχος φυσικά των ομάδων είναι η άνοδος στα μεγάλα σαλόνια.

Όχι για όλες βέβαια. Άλλωστε, οι β' ομάδες των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Αστέρα Τρίπολης δεν έχουν δικαίωμα στην άνοδο. Επίσης, ορισμένες δεν έχουν το μπάτζετ για να παλέψουν για την άνοδο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι καταδικασμένες.

Σε κάθε περίπτωση σε Βορρά και Νότο, πέντε είναι οι ομάδες που ξεχωρίζουν κι όπως φαίνεται θα διεκδικήσουν τα δύο εισιτήρια για τη Stoiximan Super League. Θα μπορούσε να είναι έξι, αλλά ο ιστορικός ΠΑΣ Γιάννινα αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και αποτελεί άθλο ακόμα και η συμμετοχή του. Στην πορεία σαφώς και μπορεί να υπάρξει κάποια έκπληξη.

Όταν όμως έχεις δύο συλλόγους όπως ο Ηρακλής και ο Πανιώνιος δεν μπορείς να τους αγνοήσεις. Δύο σύλλογοι που έχουν φάει με το κουτάλι τη μεγάλη κατηγορία και λείπουν απ' αυτή, εξαιτίας των λαθών που έγιναν. Σε αγωνιστικό, αλλά κυρίως σε οικονομικό επίπεδο.

Στον Βορρά, λοιπόν, ο Ηρακλής είναι το ακλόνητο φαβορί, αλλά η ενισχυμένη Νίκη Βόλου με ισχυρή έδρα, θα τον ανταγωνιστεί. Ο Πανιώνιος στον Νότο επίσης είναι το ακλόνητο φαβορί, ωστόσο, η Καλαμάτα με τους πιστούς της οπαδούς κι από τη στιγμή που πέρσι έχασε για 2-3 λεπτά την άνοδο, δεν μπορεί να μην βρίσκεται στα φαβορί.

Το ίδιο ισχύει φυσικά για την Athens Kallithea. Μία ομάδα που ήταν στη Super League κι έχει στόχο να επιστρέψει άμεσα.

Ας δούμε, όμως, τι κινήσεις έκαναν οι πέντε σύλλογοι που φαντάζουν ως τα μεγάλα φαβορί για να πάρουν τα δύο εισιτήρια για τα σαλόνια.

Ο Πανιώνιος

Ο ιστορικός γνώριζε μόνο τι θα πει Α' Εθνική. Από το 1959 όταν και καθιερώθηκε η Α' Εθνική είχε συνεχή παρουσία έως το 1991-92 κι έχει φτάσει έως και τη δεύτερη θέση το 1971. Μία φορά τερμάτισε 3ος και ακόμα τέσσερεις φορές ήταν τέταρτος.

Το 1992, λοιπόν, τερμάτισε στη 16η θέση και υποβιβάστηκε για πρώτη φορά σε μικρότερη κατηγορία. Επέστρεψε για τη σεζόν 1993-94 κι έπεσε το 1996. Από το 1997 έως και το 2019 ήταν συνεχόμενα στη Super League. Τη σεζόν 2019-20 τερμάτισε στη 16η θέση, έπεσε κι έκτοτε βολόδερνε στη Γ' εθνική. Τη σεζόν 2024-25 επέστρεψε στη Super League 2, το πάλεψε όσο μπορούσε και τελικά τερμάτισε τρίτος.

Προπονητής ο Δερμιτζάκης

Ο έμπειρος Παύλος Δερμιτζάκης, ο οποίος γεννήθηκε στην Καβάλα, στις 29 Ιουνίου 1969, είναι ο προπονητής που ανέλαβε να πετύχει τον μεγάλο στόχο που έχει ο Πανιώνιος. Έχει εργαστεί στις εξής ομάδες: Εργοτέλης, Ατσαλένιος, Διαγόρας Ρόδου, Πανθρακικός, ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, Πανθρακικός, ΟΦΗ, Λαμία, Ερμής Αραδίππου, Καβάλα, Βέροια, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ, Ηρακλής. Πέρσι με τον γηραιό έχασε την άνοδο, φέτος ελπίζει να έχει αίσιο τέλος η προσπάθεια.





Ήρθαν

Τζόναθαν Μόρσεϊ (εξτρέμ, Καλαμάτα), Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου (μεσοεπιθετικος, ΑΕΛ Novibet), Γιάννης Κιάκος (αριστερός μπακ, Βίσλα Κρακοβίας),

Κυριάκος Ασλανίδης (στόπερ, Βόλος), Φώτης Σγουρής (τερματοφύλακας, Αστέρας Τρίπολης), Σιλβέστερ φαν ντερ Βάτερ (εξτρέμ, Βάαλβαϊκ), Ντάνι Μπεχαράνο (χαφ, Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου), Ρίτσαρντ Γιένσεν (στόπερ, Αμπερντίν), Ιάσονας Νίτσος (στόπερ, Παναθηναϊκός U17), Άντονι Μπελμόντε (μεσοεπιθετικός, Ηρακλής), Παναγιώτης Μωραΐτης (φορ, ΑΕΛ Novibet), Δημήτρης Τσαντίλας (δεξιός μπακ, Κένταυρος Βριλησσίων), Αλέξανδρος Βοΐλης (φορ, ελεύθερος), Αλέξιος Μπεραμίδης (εξτρέμ, προωήθηκε από Πανιώνιο U17). -

Έφυγαν

Κυριάκος Μαζουλουξής (στόπερ, Στρούγκα), Γιάννης Αλεξανδράκης (εξτρέμ, Ντομζάλε), Φελίπε Φελίσιο (φορ, Ντομζάλε), Κωνσταντίνος Βολάκης (εξτρέμ, Αγία Νάπα), Γιάκουμπ Χρουστίνετς (στόπερ, Καβάλα), Νικολάς Τσόρνομαζ (μεσοεπιθετικός, Καλαμάτα), Γιάννης Μπουρλάκης (μεσοεπιθετικός, Παναιγιάλειος), Δημήτρης Γροντής (μεσοεπιθετικός, Εθνικός), Αλέξανδρος Μπουρής (στόπερ, Ντομζάλε), Μιχάλης Μπούσης (αριστερό μπακ, Αναγέννηση Καρδίτσας), Βαγγέλης Νικοκυράκης (μεσοεπιθετικός, Αναγέννηση Καρδίτσας), Κωνσταντίνος Διονέλλης (αριστερός μπακ, Καβάλα), Σεμπά (εξτρέμ, Μαρκό), Γιώργος Γεμιστός (μεσοεπιθετικός, Εθνικός), Ανίο Πότσι (στόπερ, Εγκνατία), Κωνσταντίνος Τσόγκας (τερματοφύλακας, ελεύθερος), Ντένις Τσερίσεφ (φορ, ελεύθερος), Νταμιάν Γκίνι (αμυντικό χαφ, ελεύθερος), Κωνσταντίνος Χριστόπουλος (δεξιός μπακ, ελεύθερος)

Η Καλαμάτα

Η «μαύρη θύελλα» έχασε την περασμένη αγωνιστική την άνοδο στις καθυστερήσεις, στον... τελικό με την Κηφισιά, μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς της κι ενώ ουσιαστικά ανέβαινε και με ισοπαλία. Γνώρισε την ήττα με 1-0 και ό,τι δεν πέτυχε θέλει φυσικά να το πετύχει την τρέχουσα περίοδο.

Η ομάδα της Μεσσηνίας έπαιξε στην Α' Εθνική τις σεζόν 1972-73 και 1974-75. Γύρισε στη μεγάλη κατγορία την περίοδο 1995-96 μέχρι το 1998, οπότε και τερμάτισε στη 17η θέση και υποβιβάστηκε.

Κέρδισε την άνοδο το 1999 και έπεσε τη σεζόν 2000-01. Τότε, τερμάτισε στη 15η θέση, υποβιβάστηκε κι έκτοτε βρέθηκε από το τοπικό μέχρι τη Super League 2. Εκεί παίζει από το 2021.

Προπονητής ο Βοσνιάδης

Ο πολύπειρος Αλέκος Βοσνιάδης, ο οποίος γεννήθηκε στις 12 April 1961, θα βρίσκεται στον πάγκο της Καλαμάτας. Έχει κερδίσει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία με τις εξής ομάδες: Απόλλων Σμύρνης, Νίκη Βόλου, Κέρκυρα, Athens Kallithea και ΑΕΛ και φυσικά θέλει να πετύχει το ίδιο και με την Καλαμάτα. Ξκείνησε την καριέρα του το 1999 στον Αχιλλέα Τριανδρίας κι έχει εργαστεί επίσης σε Πολύκαστρο, Θερμαϊκό, Εορδαϊκό, Αναγέννηση Επανομής, Βέροια, Τρίκαλα, Ηρακλή, Χανιά.

Ήρθαν

Χουλιάν Μπονέτο (εξτρέμ, Εθνικός Άχνας), Νικόλας Βαφέας (στόπερ, ΑΕΛ Novibet), Χοσέτε Μιράντα (εξτρέμ Ηρακλής), Πέτρος Καλουτσικίδης (δεξί μπακ, Ηρακλής), Στάθης Τάχατος (δεξί μπακ, ΑΕΛ Novibet), Καλούδης Λεμονής (αμυντικό χαφ, Χανιά), Άγγελος Οικονόμου (χαφ, ΑΕΛ Novibet), Κωνσταντίνος Κωτσόπουλος (Φορ, Καμπανιακός), Οδυσσέας Λυμπεράκης (αριστερό μπακ ΑΕΛ Novibet), Ηλίας Τσέλιος (Μεσοεπιθετικός, Χανιά), Βασίλης Μάντζης (φορ, ΠΑΣ Γιάννινα), Ιωάννης Γκέλιος (τερματοφύλακας, Athens Kallithea), Νίκολας Τζορνόμαζ (χαφ, Πανιώνιος), Μανώλης Καλογεράκης (τερματοφύλακας, Χανιά), Σαλίμο Σιλά (αριστερό πακ, Κηφισιά), Μπρούνο Γκάμα (μεσοεπιθετικός, ΑΕΚ Λάρνακας), Νικόλαος Σπυράκος (εξτρέμ, ΠΑΟΚ Β'), Χρήστος Δρούγκας (χαφ, Πανθουριακός), Παναγιώτης Τσιφτσής (τερματοφύλακας, Πάμισος).

Έφυγαν

Κωνσταντίνος Κότσαρης (τερματοφύλακας, Παναθηναϊκός), Αμπντούλ Ραχμάν Ουές (δεξί μπακ, Ηρακλής), Τζόναθαν Μόρσεϊ (εξτρέμ, Πανιώνιος), Γιώργος Μουστακόπουλος (αμυντικό χαφ, Καρδίτσα), Γιώργος Βαλεριάνος (αριστερό μπακ, Τίρανα), Νίλι Περντόμο (μεσοεπιθετικός, Χανιά), Φρίξος Γρίβας (εξτρέμ, Athens Kallithea), Τζερτγιάν Μπουσάι (αριστερό μπακ, Μαρκό), Χάγκαν Φρίμπονγκ (εξτρέμ, Αστέρας Β'), Μανώλης Τζανακάκης (δεξί μπακ, Χανιά), Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος (δεξί μπακ, Παναιγιάλειος), Γιόνας Μέντες (τερματοφύλακας, Ζυρίχη), Άλεν Λούτα (στόπερ, Ρόδος), Νικόλαος Αναστασόπουλος (αμυντικό χαφ, Ζάκυνθος), Βαγγέλης Καραχάλιος (τερματοφύλακας, Κόρινθος), Αριστείδης Κάστορας (χαφ, Πανθουριακός, Χρήστος Δρούγκας (χαφ, Πανθουριακός), Αρλίντ Χότζα (χαφ, ΑΟ Μιλτιάδης), Ματέου Άλβες (χαφ, χωρίς ομάδα), Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος (αριστερό μπακ, χωρίς ομάδα), Ίβο Μάροβιτς (τερματοφύλακας), Αλφρέντο Μεχία (χαφ, ελεύθερος).

Η Athens Kallithea

Η αθηναϊκή ομάδα πλήρωσε την περασμένη σεζόν κια την απουσία έδρας, αφού έδωσε όλα τα ματς στη Λεωφόρο. Πάλεψε κόντρα στους μεγάλους, πήρε ισοπαλίες από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ εντός έδρας, ΠΑΟΚ εκτός και νίκησε τον Δικέφαλο του Βορρά στην έδρα της. Με τις υπόλοιπες ομάδες, όμως, δεν είχε αποτελεσματικότητα και μοιραία τερμάτισε στις 13η θέση και υποβιβάστηκε.

Η Athens Kallithea είχε παρουσία στην Α' Εθνική κι από το 2002 έως το 2006.

Προπονητής ο Μπράτσος

Ο Κωνσταντίνος Μπράτσος θα είναι στον πάγκο της. Γεννήθηκε στις 26 Απριλίου του 1977. Το 2006 αποφοίτησε από τη Σχολή προπονητών UEFA B’ και η πρώτη του επαφή με την προπονητική ήταν στην Ακαδημία Αισωνίας και στη συνέχεια στην Ακαδημία Αγίας Παρασκευής Βόλου. Από το 2010 καθοδήγησε τις ομάδες ΑΕ Διμηνίου, Σαρακηνό, Δήμητρα Ευξεινούπολης. Το 2016 έκανε το βήμα παραπάνω με τη συνεργασία του ως Βοηθός Προπονητή και στη συνέχεια ως πρώτος προπονητής στον Ολυμπιακό Βόλου στη Γ’ Εθνική.

Τον Αύγουστο του 2020 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2023 ήταν μέλος του τεχνικού team του Βόλου στα πόστα του βοηθού προπονητή, αλλά και του κύριου προπονητή, υπό της προεδρία του Αχιλλέα Μπέου. Στις 30 Ιανουαρίου 2024, ανακοινώθηκε από την Κηφισιά και παρέμεινε έως τις 31 Μαΐου 2024 με απολογισμό 4 νίκες, 4 ισοπαλίες και 4 ήττες.

Στις 19 Ιουνίου 2024, τον προσέλαβε η φινλανδική AC OULU, όπου παρέμεινε έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2024 με απολογισμό 5 νίκες και 7 ήττες. Στις 13 Νοεμβρίου 2024 επανήλθε στον Βόλο και παρέμεινε έως τις 23 Φεβρουαρίου 2025 με απολογισμό 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 8 ήττες. Στις 25 Ιουνίου 2025 ανακοινώθηκε από την Athens Kallithea.

Ήρθαν

Δημήτρης Μαυρίας (εξτρέμ, Ηλιούπολη), Αλεξάντερ Σαταριάνο (φορ, Μπιρκιρκάρα), Θανάσης Προδρομίτης (στόπερ, Παναθηναϊκός Β), Κοσμάς Γκέζος (στόπερ Κλάγκενφουρτ), Φιλήμων Φροσυνής (αριστερό μπακ, Καμπανιακός), Εμάνουελ Ινσούα (αριστερό μπακ, Ράσινγκ Φερόλ), Γιάννης Σωτηράκος (στόπερ, ΑΕ Κηφισιά), Κωνσταντίνος Πανάγου (δεξί μπακ, Παναχαϊκή), Φρίξος Γρίβας (εξτρέμ, Καλαμάτα), Αντώνης Ντεντάκης (δεξί μπακ, Λαμία), Συμεών Παπαδόπουλος (τερματοφύλακας, Βόλος), Νίκος Ζωγραφάκης (εξτρέμ, Έσεν Κασέλ), Αλέξης Γκολφίνος (εξτρέμ, ΑΕΚ Β), Τζιανμάρκο Κρέσπι (τερματοφύλακας, Σπέτσια), Γιώργος Κριμίτσας (αμυντικό χαφ, Εθνικός Κεραμιδίου), Ευθύμιος Παυλάκης (αριστερό μπακ, Κηφισιά), Μάρκο Παϊσάο (φορ, Μπαντίρμασπορ), Πανορμίτης Καλλιάρος (τερματοφύλακας, ΑΕΚ Β), Χουάν Καντίγιο (εξτρέμ, Ντεπορτίβο Κάλι), Βίκτορ Μάτιεβιτς (στόπερ, Νίσιετσα), Κονσταντίν Έντλουντ (επιθετικό χαφ, FC KTP)

Έφυγαν

Μορ Εντιαγέ (αμυντικό χαφ, Πογκόν Σέτσιν), Ντεμέτριους (εξτρέμ, Χουασεόνγκ), Μιγκέλ Μεγιάδο (αμυντικό χαφ, Χανιά), Γιώργος Μανθάτης (δεξί μπακ, Λεβαδειακός), Ζόσουα Μεχίας (στόπερ, Ντέμπρετσεν), Κίλαν Λεβόν (εξτρέμ, Ντράγκονς), Γιάννης Τσιβελεκίδης (στόπερ, Λεβαδειακός), Αλεσάντρο Μερκάτι (χαφ, Μπρέσια), Γιάννης Λουκίνας (φορ, Νίκη Βόλου), Νίκος Καινούργιος (αριστερό μπακ, Πιούνικ), Ιωάννης Γκέλιος (τερματοφύλακας, Καλαμάτα), Νεμάνια Νίκολιτς (δεξί μπακ, Μανάμα Μπαχρέιν), Αθανάσιος Πάντος (τερματοφύλακας, Δόξα Βύρωνα), Ματιέ Βαλμπουενά (επιθετικό χαφ, Ολυμπιακός Β), Αντρέι Μότοκ (στόπερ, Τραπάνι), Μπερναμπέ Μπαραγάν (τερματοφύλακας, ελεύθερος), Πιούρι Σοϊρι (δεξί μπακ, ελεύθερος).

O Ηρακλής

O γηραιός έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με τη φανέλα του αγωνίστηκε ο κατά πολλούς κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Πέρσι πάλεψε για τη μεγάλη επιστροφή, αλλά τερμάτισε 2ος, πίσω από μία άλλη ιστορική ομάδα, την ΑΕΛ Novibet.

Στον Ηρακλή αρμόζει η Super League, από την οποία λείπει από το 2017. Από το 1959 όταν και θεσπίστηκε η Α' Εθνική είχε σερί παρουσίες μέχρι τη σεζόν 1980-81. Τότε υποβιβάστηκε, λόγω της υπόθεσης δωροδοκίας του παίκτη του ΠΑΟΚ Φιλώτα Πέλλιου. Γύρισε άμεσα και παρέμεινε στη μεγάλη κατηγορία, αλλά τη σεζόν 2011-12 υποβιβάστηκε λόγω χρεών στη Δ' εθνική. Βρέθηκε στη Super League τις σεζόν 2015-16 και 2016-17, αλλά πάλι τα οικονομικά προβλήματα τον οδήγησαν από το τοπικό πρωτάθλημα, μέχρι στη Γ' Εθνική και πλέον στη Super League 2. Πλέον η άνοδος μοιάζει μονόδρομος.

Προπονητής ο Τεννές

Στον πάγκο του ο Ηρακλής θα έχει έναν προπονητή με τρομερή εμπειρία. Τον Μπάμπη Τεννέ. Ο γεννημένος στις 17/11/53 τεχνικός, έχει εργαστεί στους εξής συλλόγους: Καλλιθέα, Ιάλυσος, Αθηναϊκός, Απόλλων Σμύρνης, Καλαμάτα, Πανελευσινιακός, Πανηλειακός, Άρης, Κέρκυρα, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Ακράτητος, Λεβαδειακός, Εθνικός Αστέρας, Παναχαϊκή, Παναιτωλικός, Α.Ε.Λ. Καλλονής, Λαμία, Ξάνθη. Σε πολλές απ' αυτές όπως Απόλλων, Λαμία, Κέρκυρα έχει εργαστεί περισσότερες από δύο φορές.

Ήρθαν

Νίκολα Ντοβεντάν (επιθετικός, Καραγκιουμρούκ), Μίλος Ντέλετιτς (εξτρέμ, Πανσερραϊκός), Γιώργος Μάναλης (φορ, Κηφισιά), Αμπντούλ Ραχμάν Ουές (δεξί μπακ, Καλαμάτα), Στέφανος Σουλούκος (τερματοφύλακας, ΑΕΛ Novibet), Μόριτς Χάινριχ (δεξί χαφ, ΠΑΣ Γιάννινα), Παναγιώτης Παναγιωτίδης (αμυντικό χαφ, ΑΕΛ Novibet), Γιώργος Γιαννούτσος (στόπερ, Λαμία), Θοδωρής Μαχαίρας (εξτρέμ, ΑΕΚ Β), Φιορίν Ντουρμισάι (φορ, Νέα Σαλαμίνα), Ροντρίγκο Εραμούσπε (στόπερ, Λεβαδειακός), Γιάννης Γερολέμου (επιθετικό χαφ, ΑΕ Λεμεσού), Βασίλης Βιτλής (αριστερό μπακ, Λαμία), Στέλιος Παπαγεωργίου (εξτρέμ, Λουτράκι), Νίκος Αναστασιάδης (χαφ, Θερμαϊκός), Γιάννης Νικοπολίδης (τερματοφύλακας, Κηφισιά), Στέφανος Κατσικάς (δεξί μπακ, Βόλος), Χαμέντ Φοφανά (χαφ, ΑΕΚ), Γιώργος Καρακασίδης (τερματοφύλακας, Παναθηναϊκός).

Έφυγαν

Αντρές Αρόγιο (επιθετικό χαφ, Φορταλέζα), Θοδωρής Τσιριγώτης (φορ, Γκόρνικ Ζάμπρζε), Χοσέτε Μιράντα (εξτρέμ, Καλαμάτα), Ιγκόρ Σκόλικ (χαφ, Λενινγκράντετς), Άντονι Μπελμόντε (χαφ, Πανιώνιος), Απόστολος Διαμαντής (στόπερ, Αναγέννηση Καρδίτσας), Πέτρος Καλουτσικίδης (δεξί μπακ, Καλαμάτα), Κυριάκος Κυβρακίδης (δεξί μπακ, Νίκη Βόλου), Μάκης Γιαννίκογλου (τερματοφύλακας, Καβάλα), Χρήστος Σιούτας (στόπερ, Νίκη Βόλου), Μανώλης Πατράλης (αμυντικό χαφ, Καλαμαριά), Περικλής Μπαραχάνος (μέσος, Θερμαϊκός), Ζαν Μορέλ Ποέ (εξτρέμ, ελεύθερος), Φώτης Παντεκίδης (στόπερ, ελεύθερος), Τσέικ Ντουκουρέ (αμυντικό χαφ, ελεύθερος), Αντώνης Παπασάββας (αμυντικό χαφ, ελεύθερος), Γκαμπριέλε Μαρκετζιάνι (τερματοφύλακας, ελεύθερος), Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος (μεσοεπιθετικός, αποσύρθηκε).

Η Νίκη Βόλου

Ένας ακόμα ιστορικός σύλλογος, που ενισχύθηκε σημαντικά κι ελπίζει να πάρει το ένα εισιτήριο. Το καμάρι της Νέας Ιωνίας στη Μαγνησία με φανατικό κοινό, πέρσι τερμάτισε στην 7η θέση. Τελευταία φορά στη Super League έπαιξε τη σεζόν 2014-15. Αλλά όχι ολόκληρη! Ξεκίνησε το πρωτάθλημα κι εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων, δεν πήρε άδεια κι αποχώρησε στα μισά του πρωταθλήματος. Έκτοτε, παρέμεινε στις μικρότερες κατηγορίες.

Έχει παρουσία στην Α' Εθνική κι από το 1961 έως το 1966. Είναι αξέχαστο το ματς το 2014, όταν στον τελευταίο αγώνα των playoffs η Νίκη υποδέχθηκε τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό μπροστά σε 15.000 οπαδούς της, που έσπευσαν να γιορτάσουν την άνοδο

Προπονητής ο Γεωργιάδης

Ο Κώστας Γεωργιάδης, κάτοχος διπλώματος UEFA PRO και απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, είναι 45 ετών (17/1/1980), κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και θα επιδιώξει να οδηγήσει τη Νίκη Βόλου στη μεγάλη κατηγορία. Ξεκίνησε την προπονητική στον Αγροτικό Αστέρα και συνέχισε σε Απόλλωνα Πόντου, Π.Ο. Τρίγλιας, Βέροια και Ηρακλή.

Τη σεζόν 2023-2024, ανέλαβε τον Πανιώνιο και τον οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου στη Γ’ Εθνική. Την περασμένη αγωνιστική χρονιά βρέθηκε στον πάγκο του Καμπανιακού. Η εξαιρετική παρουσία του αναγνωρίστηκε από τους συναδέλφους του, με τον ίδιο να ψηφίζεται ως κορυφαίος προπονητής του πρωταθλήματος, από κοινού με τον Σεμπάστιαν Λέτο της Κηφισιάς. Στο φινάλε της περσινής σεζόν, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΠΑΕ Βόλος στη Super League 1.

Ήρθαν

Ντούσαν Στοϊλίκοβιτς (εξτρέμ, Ναπρεντάκ), Γιαν Βοντχάνελ (χαφ, Σίγκμα Όλομουτς), Αντώνης Στεργιάκης (τερματοφύλακας, Παναιτωλικός), Γιάννης Λουκίνας (φορ, Καλλιθέα), Ραφαήλ Πέττας (χαφ, Καμπανιακός), Παύλος Έππας, (χαφ, Καμπανιακός), Αλέξανδρος Λώλης (εξτρέμ, ΠΑΣ Γιάννινα), Πέτρος Γιακουμάκης (φορ, Πουντζάμπ), Νικόλας Βαξεβάνος (στόπερ, ΑΕΚ Β), Κυριάκος Κυβρακίδης (δεξί μπακ, Ηρακλής), Αθανάσιος Γκαραβέλης (τερματοφύλακας, Λεβαδειακός), Χρήστος Βουτσάς (αμυντικό χαφ, ΠΑΣ Γιάννινα), Ζογκ Τζαλόσι (στόπερ, Διαγόρας), Ζαν Μπαριέντος (χαφ, ΑΕΛ Novibet), Αθανάσιος Τσέλιος (εξτρέμ, Ραντνίτσκι), Χρήστος Σιούτας (στόπερ, Ηρακλής), Έντι Νταϊλάνι (εξτρέμ, Εθνικός Κεραμιδίου), Άνταμ Τζανετόπουλος (στόπερ, Αλ Ντάφρα), Φίλιππος Δημητριάδης (αριστερό μπακ, Πανσερραϊκός), Χένρι Όφια (εξτρέμ, ελεύθερος).

Έφυγαν

Θοδωρής Βερνάρδος (εξτρέμ, Ελλάς Σύρου), Δημήτρης Λιτένας (χαφ, Αγία Νάπα), Γουίλιντον Απονζά (φορ, Μακάμπι Χερτσλίγια), Γιώργος Τσιλιγγίρης (επιθετικό χαφ, Αιγάλεω), Σπύρος Βλάχος (στόπερ, Ελλάς Σύρου), Γιώργος Ξενιτίδης (χαφ, Αιγάλεω), Βασίλης Σούλης (τερματοφύλακας, Πύργος 1968), Ματίας Γιόχανσον (δεξί μπακ, Σόντρα), Αλφρέντο Μπλαντς (εξτρέμ, Μαρκό), Σταύρος Παναγιώτου (αριστερό μπακ, Καβάλα), Αντώνης Οικονομόπουλος (δεξί μπακ, Σλόβαν Κεντίτσε), Άνταμ Κουφάς (αμυντικό χαφ, Μακεδονικός), Στράτος Μυσιρλής (τερματοφύλακας, Σαρακηνός), Οδυσσέας Σπυρίδης (εξτρέμ, ελεύθερος), Ματάους (στόπερ, ελεύθερος), Αντάνου Εντέχ (εξτρέμ, ελεύθερος), Κάρλος (χαφ, Σάντος, Χρήστος Κρυπαράκος (εξτρέμ, Παναθηναϊκός), Αθανάσιος Προδρομίτης (στόπερ, Καλλιθέα).

