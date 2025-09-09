Super League 2: Έκλεισε η τηλεοπτική στέγη για τη νέα χρονιά
Η Super League 2 έβαλε τη συνεδρίαση του ΔΣ της για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 13:00, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για τα τηλεοπτικά.
Η δεύτερη τη τάξει κατηγορία έχει κλείσει για τη νέα χρονιά στο κανάλι του Action 24. Θα δείχνει μέχρι 2 ματς κάθε Σαββατοκύριακο. Τώρα ως προς το ΔΣ της Παρασκευής (που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη) στη Super League 2 τα θέματα ημερησίας διάταξης θα έχει ως εξής:
- Έγκριση Πρακτικών
- Παραχώρηση Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων Αγωνιστικής Περιόδου 2025/26
- Διάφορα Θέματα
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site της Super League 2
