Η Super League 2 έβαλε τη συνεδρίαση του ΔΣ της για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 13:00, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για τα τηλεοπτικά.

Η δεύτερη τη τάξει κατηγορία έχει κλείσει για τη νέα χρονιά στο κανάλι του Action 24. Θα δείχνει μέχρι 2 ματς κάθε Σαββατοκύριακο. Τώρα ως προς το ΔΣ της Παρασκευής (που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη) στη Super League 2 τα θέματα ημερησίας διάταξης θα έχει ως εξής: