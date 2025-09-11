Τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στην πρεμιέρα της Superleague 2 σε Βόρειο και Νότιο όμιλο της κατηγορίας, γνωστοποίησε η ΚΕΔ

Η Superleague 2 κάνει πρεμιέρα 13-14/10 σε Βόρειο και Νότιο όμιλο και η ΚΕΔ γνωστοποίησε τους ορισμούς για τις αναμετρήσεις.

Στην πιο σημαντική αναμέτρηση, αυτή του Ολυμπιακού Β κόντρα στον Πανιώνιο ορίστηκε ο έμπειρος διαιτητής επιπέδου Superleague 1, Πέτρος Τσαγκαράκης από τον σύνδεσμο Χανίων, με βοηθούς τους Σαμοΐλη και Τζάνη, αμφότεροι από τον σύνδεσμο Αθηνών.

Επίσης, για τον Νότιο όμιλο και συγκεκριμένα την αναμέτρηση της Καλαμάτας κόντρα στη Μαρκό ορίστηκε ο Γεωργόπουλος από τον σύνδεσμο Αρκαδίας

Σε ό,τι στον Βόρειο όμιλο, το ματς του Ηρακλή κόντρα στον Αστέρα Β' θα σφυρίξει ο Τσιάρας του συνδέσμου Θράκης, ενώ ο Τσέτσιλας ορίστηκε να διευθύνει την εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης.

Αναλυτικά όλοι οι ορισμοί:

Βόρειος όμιλος:

Καμπανιακός - Καβάλα (Σάββατο 13/9, 17:00)

Διαιτητής: Τομαράς (Θράκης)

Βοηθοί: Καραγιάννης (Θράκης), Παπαδόπουλος (Σερρών)

Ηρακλής - Αστέρας Β (Κυριακή 14/9, 17:00)

Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)

Βοηθοί: Τζιουβάρας (Κοζάνης), Χρυσαΐδης (Χαλκιδικής)

Αναγέννηση Καρδίτσας - Μακεδονικός (Κυριακή 14/9, 17:00)

Διαιτητής: Φίτσας (Πρεβέζης)



Βοηθοί: Λιόντος (Ηπείρου), Μιχαλάς (Κέρκυρας)

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΣ Γιάννινα (Κυριακή 14/9, 17:00)

Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)



Βοηθοί: Χολάνης (Μακεδονίας), Τοροσιάδης (Μακεδονίας)

Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ Β (Δευτέρα 15/9, 17:00)

Διαιτητής: Μπουρουζίκας (Λάρισας)

Βοηθοί: Μάνος (Λάρισας), Δεδικούσης (Λάρισας)

Νότιος όμιλος:

Καλαμάτα - Μαρκό (Σάββατο 13/9, 17:00)

Διαιτητής: Γεωργόπουλος (Αρκαδίας)



Βοηθοί: Παύλος (Δυτικής Αττικής), Κωνσταντόπουλος (Αρκαδίας)

Χανιά - Ελλάς Σύρου (Κυριακή 14/9, 17:00)

Διαιτητής: Στεργιώτης (Αθηνών)



Βοηθοί: Βισκαδούρος (Ηρακλείου), Μπλαβάκης (Ηρακλείου)

Ηλιούπολη - Παναργειακός (Σάββατο 13/9, 17:00)

Διαιτητής: Μυλοπούλου (Καβάλας)



Βοηθοί: Παπαδόπουλος (Πειραιώς), Ισακοβίδης (Λακωνίας)

Αιγάλεω - Καλλιθέα (Σάββατο 13/9, 17:00)

Διαιτητής: Παπαγεωργόπουλος (Αργολίδος)



Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος (Αργολίδος), Μακρής (Αργολίδος)

Ολυμπιακός Β - Πανιώνιος (Κυριακή 14/9, 17:00)

Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)



Βοηθοί: Σαμοΐλης (Αθηνών), Τζανής (Αθηνών)