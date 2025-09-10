Η Athens Kallithea προχώρησε στην απόκτηση του 21χρονου κεντρικού αμυντικού Θανάση Προδρομίτη από τον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού.

Με τη μορφή δανεισμού για μια σεζόν και οψιόν αγοράς του χρόνου το καλοκαίρι η Athens Kallithea ολοκλήρωσε την απόκτηση του Θανάση Προδρομίτη από τον Παναθηναϊκό.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός που είναι διεθνής με τις μικρές ομάδες της Εθνικής Ελλάδας ανακοινώθηκε από την Athens Kallithea. Ο Προδρομίτης είχε 41 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό Β' και άλλες 25 με την Κ19 των «πρασίνων».

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea για Προδρομίτη

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας σέντερ μπακ Θανάση Προδρομίτη, 21 ετών, με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.

Ο δανεισμός θα έχει ισχύ έως το τέλος της σεζόν 2025/26, με την AKFC να διατηρεί οψιόν για μόνιμη μεταγραφή.

Γεννημένος στο Αγρίνιο, ο Προδρομίτης αναδείχθηκε από την ακαδημία του Παναθηναϊκού, κατακτώντας το πρωτάθλημα Κ19 της Super League τη σεζόν 2021/22, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό Β, με απολογισμό 41 συμμετοχές συνολικά και ένα γκολ στη Super League 2 τις σεζόν 2022/23 και 2023/24.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Νίκη Βόλου, μετρώντας 26 συμμετοχές με τρία γκολ και μία ασίστ.

Ως διεθνής, ο Προδρομίτης έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εθνικές ομάδες Κ18 και Κ19.

Καλωσήρθες, Θάνο».