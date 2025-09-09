Η Κηφισιά συμφώνησε με τον Ηρακλή για την παραχώρηση του έμπειρου φορ Γιώργου Μάναλη.

Δυνατή κίνηση από τον Ηρακλή για την αναβάθμιση της γραμμής κρούσης. Ο Γηραιός συμφώνησε με την Κηφισιά για την απόκτηση του Γιώργου Μάναλη, ο οποίος αποτελεί από τους πλέον αξιόπιστους σκόρερ της Super League 2 και την περασμένη σεζόν ήταν κορυφαίος σκόρερ του Νοτίου Ομίλου, με 15 γκολ, μαζί με τον Τσιντέρα Οκό του Αστέρα Β' ΑΚΤΟR.

Ο έμπειρος φορ μετά την επιστροφή του αρχηγού Ανδρέα Τεττέη και την απόκτηση του Σεμπάστιαν Μούσιολικ ήταν τρίτος στην ιεραρχεία των φορ στα πλάνα του Σεμπάστιαν Λέτο και συνεπώς ήθελε να πάει σε ομάδα που θα είχε περισσότερο χρόνο συμμετοχής, παρόλο που στο Ζηρίνειο υπήρχε μεγάλη εκτίμηση για τις ικανότητες τους και τις λύσεις που θα μπορούσε να δώσει.

Πλέον η απόκτηση φορ για την Κηφισιά είναι στο 50%-50%, καθώς είναι πιθανό να μετατεθεί για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, όπου θα υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.

Αξιοσημείωτο πως εκτός από τον Τεττέη και τον Μούσιολικ ο Λέτο μπορεί να χρησιμοποιεί στο «9» και τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος υπολογίζεται κυρίως για το αριστερό «φτερό» της επίθεσης.

Θυμίζουμε πως η Κηφισιά είχε παραχωρήσει στον Ηρακλή και τον Γιάννη Νικοπολίδη, με τη μορφή δανεισμού, με τις καλές σχέσεις των δυο διοικήσεων να είναι το «κλειδί» στη συμφωνία για τον Μάναλη.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«H ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας μας για τον επόμενο χρόνο με τον κορυφαίο σκόρερ της Super League 2 για την περίοδο 2024-2025 , Γιώργο Μάναλη.

Ο 31χρονος επιθετικός έρχεται από την ομάδα της Κηφισιάς με την οποία την περασμένη σεζόν πανηγύρισε την άνοδο στην Super League 1 , ενώ κατά το παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Χανιά , Ιωνικό και Εθνικό σημειώνοντας πολλά τέρματα .

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε μια καλή χρονιά χωρίς τραυματισμούς , με πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του ΗΡΑΚΛΗ στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί να επανέλθει η ομάδα μας στην Super League 1».

H ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Γιώργο Μάναλη. Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα πολύτιμα προσέφερε στην ομάδα μας, δεδομένου πως εξελίχθηκε σε ακρογωνιαίο λίθο της κατάκτησης του τίτλου και της επιστροφής στη Stoiximan Super League. Η εργατικότητα και το ήθος του άφησαν ένα γερό αποτύπωμα στην επιτυχία της Κηφισιάς. Γιώργο, καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Είμαστε βέβαιοι ότι θα κατακτήσεις ακόμη περισσότερους τίτλους στην καριέρα σου!».