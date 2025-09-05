Ο ΠΑΣ Γιάννινα προχώρησε σε ακόμη δύο προσθήκες κάνοντας δικούς του τόσο τον Γιώργο Τουρκοχωρίτη όσο και τον Αλέξανδρο Χάιδο.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα συνεχίζει να προχωράει ταχύτατα τον σχεδιασμό του για να είναι έτοιμος ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματης της Superleague 2 στις 14 του Σεπτεμβρίου. Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» έκανε γνωστές ακόμη δύο μεταγραφές του, προχωρώντας στην απόκτηση του Γιώργου Τουρκοχωρίτη και του Αλέξανδρου Χάιδου.

Η ανακοίνωση για τον Τουρκοχωρίτη

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Τουρκοχωρίτη.

O 23χρονος αμυντικός, διεθνής με την Κ21, έχει αγωνιστεί με τον Αστέρα AKTOR B, στον Παναθηναϊκό Β, αλλά και την Κ19 του Παναθηναϊκού.

Γιώργο καλώς όρισες στην μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».

Η ανακοίνωση για τον Χάιδο

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Αλέξανδρο Χάιδο.

Ο 23χρονος δεξιός μπακ, με καταγωγή από τα Ιωάννινα, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Πανιωνίου και έχει αγωνιστεί στις ομάδες της Ηλιούπολης, του Αστέρα Βάρης, της Επισκοπής και του Μαρκό.

Καλώς όρισες Αλέξανδρε στην μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».