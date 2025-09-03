Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΣ Γιάννινα ο Μάρκο Μπρκλιάτσα. Η ομάδα της Ηπείρου κάνει άλλη μια προσθήκη στο ρόστερ της, με τον Κροάτη μεσοεπιθετικό.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου Μάρκο Μπρκλιάτσα. Ο Κροάτης αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και μέχρι πρότινος άνηκε στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Ο Μπρκλιάτσα ήταν διεθνής με τις ομάδες νέων της Κροατίας, παραστάσεις σημαντικές για την ομάδα της Ηπείρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας: «Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον Κροάτη ποδοσφαιριστή Marko Brkljača.

Ο 21χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός ανήκε στην Dinamo Zagreb, αλλά αγωνίστηκε δανεικός για ένα εξάμηνο στον σλοβένικη ND Primorje, ομάδα Α’ κατηγορίας και ένα εξάμηνο στην κροατική NK Jarun, της Β’ κατηγορίας της Κροατίας και τις μικρές ομάδες της Dinamo Zagreb και την Hajduk. Παράλληλα ο Μarko είχε συμμετοχές και με τις ομάδες της Εθνικής Κροατίας από Κ15 ως Κ19.

Καλώς όρισες Marko στη μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ.»