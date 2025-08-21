O ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον 41χρονο προπονητή Νίκο Κούστα, ο οποίος θα «χτίσει» την ομάδα της νέας σεζόν.

Ο Νίκος Σιόντης έκανε γνωστό πως ο φάκελος του ΠΑΣ Γιάννινα ήταν πλήρης και συνεπώς υπάρχει η πίστη πως η ομάδα θα αγωνστεί κανονικά στη Super League 2. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναμενόταν, οι Ηπειρώτες ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Νίκο Κούστα.

Ο 41χρονος πρώην τεχνικός των Πανιωνίου, Κηφισιάς και ΑΕΚ Β' θα αναλάβει την απαιτητική αποστολή να «χτίσει» μια νέα ομάδα, από μηδενική βάση και με το χρόνο να μην είναι σύμμαχος.

H ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Νίκο Κούστα, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Ο Νίκος Κούστας γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1984 στην Αθήνα. Άρχισε την προπονητική του καριέρα τον Ιούλιο του 2013 στην Κύπρο Κορυδαλλού και ακολούθησε ο Άγιος Ιερόθεος (Μάρτιος 2017 – Νοέμβριος 2017). Το καλοκαίρι του 2018 ανέλαβε την ΑΕ Μοσχάτου, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Α’ κατηγορία ΕΠΣ Πειραιά (με 29 νίκες και μια ισοπαλία) και κέρδισε την άνοδο στη Γ’ Εθνική.

Το Σεπτέμβριο του 2019 ανέλαβε στον πάγκο της Κηφισιάς, την οποία οδήγησε τη σεζόν 2020 – 2021 στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στον 7ο όμιλο της Γ’ Εθνικής και την άνοδο σε επαγγελματική κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία της (Super League 2), με ρεκόρ 15 διαδοχικών νικών σε 16 αγώνες, συνεχίζοντας μαζί και στη Super League 2 την επόμενη σεζόν.

Τον Ιούλιο του 2022 ανέλαβε τον Πανιώνιο, στην τεχνική ηγεσία του οποίου παρέμεινε έως τις 20 Φεβρουαρίου 2023, ενώ αντίστοιχα τον Ιούλιο του 2023 ανέλαβε την δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ μέχρι και τον Νοέμβριο του 2024.

Τον καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της αναγέννησης του αγωνιστικού τμήματος».