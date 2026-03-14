Στου δρόμου τα μισά τα Play Out της Super League 2, με τον ΠΑΟΚ Β να παίρνει διαφορά επτά βαθμών από τη διακεκαυμένη ζώνη χάρη στο 0-1 στην έδρα του Μακεδονικού. Πολύ σημαντικό τρίποντο πήρε ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος επικράτησε στο ντέρμπι της Καβάλας με 2-1 και είναι στο +3 στη μάχη της σωτηρίας, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα βλέπει συνεχώς τις ελπίδες του για παραμονή να μειώνονται, με την ομάδα των Ιωαννίνων να γνωρίζει την ήττα με 3-2 από τον Καμπανιακό σε ένα παιχνίδι που στάθηκε άτυχος έχοντας τρία δοκάρια.

Μακεδονικός - ΠΑΟΚ Β 0-1

Ακόμα ένα βήμα προς την παραμονή για τον ΠΑΟΚ Β, ο οποίος επικράτησε με 1-0 του Μακεδονικού και βρίσκεται πλέον επτά βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Οι ασπρόμαυροι έχασαν αρκετές μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 58' ο Λούκας μετά από εκτέλεση κόρνερ βρήκε δίχτυα για το 0-1. Το γκολ αυτό αρκούσε στον

ΠΑΟΚ Β για να περάσει νικηφόρα από την έδρα του ουραγού Μακεδονικού.

Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Γουναρίδης, Θωμάι, Κωνσταντινίδης, Τσουκάνης, Μορέρ, Παρασκευάς, Καραμπέρης, Λαβάλ (87′ Σταμπουλίδης), Βερχόβεν, Αμανατίδης (87′ Νίκος), Καντάβ.

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Στεργιάκης, Χιμένεθ, Απιατσιόνακ, Κοσίδης, Πολυκράτης (46′ Πέδρο Λούκας), Τσοπούρογλου, Αλμασίδης, Αδάμ (46′ Ραϊχανί), Μπέρδος (69′ Τσιφούτης), Μούστμα (69′ Καλόγηρος), Γκιτέρσος (85′ Μπαταούλας).

Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα 2-1

Μεγάλη νίκη με 2-1 επί της Καβάλας πανηγύρισε ο Νέστος Χρυσούπολης και πήρε απόσταση τριών βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη και την Καβάλα. Οι γηπεδούχοι με σουτ του Λέλεκα στο 54' πήραν το προβάδισμα για να έρθει ο Σαπουντζής στο 75' για να γράψει το 2-0 σφραγίζοντας ουσιαστικά τη νίκη του Νέστου στο ματς «εξάποντο» για τη μάχη της σωτηρίας. Η Καβάλα έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Αλιατίδη στο 81' και κατάφερε απλά να μειώσει με γκολ του Παπαδόπουλου στο 90' για το τελικό 2-1. Στο 92' την κόκκινη αντίκρισε και ο Γιαννίκογλου, με τους «Αργοναύτες» να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με εννιά παίκτες.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Δημητριάδης, Δαλιανόπουλος, Δερμιτζάκης, Τσαμούρης, Λέλεκας, Γιαξής, Δούμτσης (68′ Τσίκος), Κωστίκα (46′ Σαπουντζής), Σταυρόπουλος (62′ Αντεσίνα), Σέα (88′ Ντοναλντόνι).

Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Στίκας, Κολλαράς (70′ Μιλούνοβιτς), Βοριαζίδης, Γαβριηλίδης, Ελ Καντουσί (70′ Παναγιώτου), Αλιατίδης, Σιφναίος, Ξυγκόρος (60′ Παπαδόπουλος), Κατσουλίδης (80′ Κουντουριώτης), Μπρέγκου (80′ Ρόβας).

Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 3-2

Όλο και στενεύουν τα περιθώρια για τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος μετά την ήττα με 3-2 στην έδρα του Καμπανιακού βρίσκεται πλέον στο -11 για την αποφυγή του υποβιβασμού. Η ομάδα της Χαλάστρας μετά το δοκάρι του Γαρύφαλλου στο 17' πήρε κεφάλι στο σκορ δύο λεπτά αργότερα με διαγώνιο σουτ του Καθάριου που έγραψε το 1-0 στο 19'. Η απάντηση του ΠΑΣ ήρθε στο 28' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κασέμι, όμως η χαρά των φιλοξενούμενων δεν κράτησε για πολύ. Δύο λεπτά μετά την ισοφάριση, ο Γαρύφαλλος με απευθείας εκτέλεση φάουλ βρήκε δίχτυα κάνοντας το 2-1 για τον Καμπανιακό. Ο ΠΑΣ Γιάννινα πάντως βρήκε τρόπο να απαντήσει ξανά καθώς στο 35' με δεύτερο προσωπικό γκολ με ένα ψηλοκρεμαστό σουτ, ο Κασέμι ισοφάρισε σε 2-2.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο ΠΑΣ Γιάννινα άγγιξε την ανατροπή, αλλά μετά τη σέντρα σουτ του Σελιμάι η μπάλα βρήκε το δοκάρι στο 48', ενώ στο 61' οι φιλοξενούμενοι είχαν κι άλλο δοκάρι, αυτή τη φορά σε δυνατό σουτ του Μπουλάρι. Ο ΠΑΣ Γιάννινα στάθηκε και τρίτη φορά άτυχος, με τρίτο δοκάρι στο 78' σε σουτ του Κοντονίκου και το πλήρωσε καθώς ο Μωυσίδης στην αντεπίθεση έγραψε το τελικό 3-2 για τον Καμπανιακό στο 79'.

Καμπανιακός (Αυγέρος): Κασαπίδης, Παντεκίδης (77′ Χατζηκυριάκος), Παπαστεριανός, Τσαπακίδης, Καστίδης (68′ Ελευθεριάδης), Σαρβανίδης, Παπακωνσταντίνου (68′ Αμπουντού), Γαρύφαλλος, Κεσίδης (59′ Μωυσίδης), Ντουμάνης, Ν. Καθάριος (68′ Δερμιτζάκης).

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Σίνα, Χαβαλές, Δούμας, Κιτσάκης, Ναούμης (84′ Αθανασίου), Κριμιτζάς (84′ Παπαδόπουλος), Τουτόντα (67′ Καφενζής), Κασέμι, Σελιμάι (64′ Παναγιωτακόπουλος), Κοντονίκος (84′ Κρυπαράκος), Μπουλάρι.

Η βαθμολογία

5. ΠΑΟΚ Β 24

6. Νέστος Χρυσούπολης 20

---------------------------

7. Καβάλα 17

8. Καμπανιακός 13

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9

10. Μακεδονικός 7