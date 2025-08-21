Ο Νίκος Σιόντης με ανάρτηση του έκανε γνωστό πως ο ΠΑΣ Γιάννινα κατέθεσε πλήρη φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και συνεπώς οι Ηπειρώτες αναμένεται να αγωνιστούν κανονικά στη Super League 2.

Η στιγμή της αλήθειας για τον ΠΑΣ Γιάννινα έφτασε. Οι Ηπειρώτες με μπροστάρη τον Νίκο Σιόντη κάνουν τεράστιο αγώνα για την επιβίωση του συλλόγου και όπως φάνηκε από τη δυναμική παρουσία κόσμου στο ματς Κυπέλλου με το Βόλο έχουν στο πλευρό τους το φίλαθλο κοινό των Ιωαννίνων.

Ο Γιαννιώτης επιχειρηματίας με ανάρτηση του στα Social Media τόνισε πως ο φάκελος που κατατέθηκε την Πέμπτη (21/8) στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ήταν πλήρης και συνεπώς υπάρχει σιγουριά πως ο ΠΑΣ Γιάννινα την ερχόμενη σεζόν θα αγωνιστεί κανονικά στη Super League 2.

Το μήνυμα του Νίκου Σιόντη

«Σήμερα ο ΠΑΣ έκανε το πιο σημαντικό βήμα. Ο πλήρης φάκελος κατατέθηκε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, χωρίς εκκρεμότητες και παραλείψεις.

Αναμένουμε την απόφαση με σιγουριά και αξιοπρέπεια.

Ο ΠΑΣ ζει. Ο ΠΑΣ αναπνέει. Και ξαναγεννιέται.

-Φίλαθλοι

Εδώ και 30 μέρες δίνουμε μάχη απέναντι στο αδύνατο – και τα καταφέραμε. Όμως χωρίς εσάς, τίποτα δεν έχει αξία. Τώρα είναι η στιγμή: να γίνουν όλα τα διαρκείας sold out, να γεμίσουν οι Ζωσιμάδες, να δονηθεί η πόλη. Θέλουμε να δείξουμε σε όλους ότι ο ΠΑΣ είναι ζωντανός, δυνατός, αιώνιος. Δεν υπάρχει «αύριο» – υπάρχει μόνο το «τώρα».

-Χορηγοί – Τοπικές επιχειρήσεις

Πολλοί ήταν διστακτικοί. Αμφέβαλαν αν θα τα καταφέρουμε. Σήμερα όμως τους διαψεύσαμε. Ο ΠΑΣ είναι εδώ. Και χρειάζεται δίπλα του όλους εκείνους που θέλουν να λένε ότι αγαπούν την πόλη, την Ήπειρο, την ιστορία της ομάδας.

ρώτες στάθηκαν στο πλευρό μας δύο γνήσιες Γιαννιώτικες δυνάμεις:

Natech: μια από τις κορυφαίες fintech εταιρείες στην Ευρώπη, με έδρα τα Ιωάννινα, που καινοτομεί διεθνώς στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Alesco: μια δυναμική εταιρεία στον χώρο του εμπορίου και της ενέργειας, με βαθιές ρίζες στην πόλη και σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία.

Τις ευχαριστούμε από καρδιάς γιατί απέδειξαν ότι οι μεγάλες εταιρείες με ψυχή Γιαννιώτικη στέκονται πρώτες μπροστάρηδες. Τώρα πρέπει να ακολουθήσουν πολλοί περισσότεροι. Δεν υπάρχει πια καμία δικαιολογία.

-Μεγάλοι χορηγοί – Επενδυτές

Η στιγμή είναι ιστορική. Ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν είναι απλά μια ομάδα· είναι η μεγαλύτερη πύλη ανάπτυξης για την πόλη και ολόκληρη την Ήπειρο. Εδώ επενδύετε σε μια περιοχή με τουρισμό, πανεπιστήμιο, επιχειρηματικότητα που ανθίζει. Εδώ επενδύετε σε έναν σύλλογο με ταυτότητα, με φανατικό κοινό, με αναγνωρίσιμο brand που αγγίζει κάθε γωνιά της χώρας.

Η επένδυση στον ΠΑΣ δεν είναι απλά ποδόσφαιρο – είναι ανάπτυξη, είναι προοπτική, είναι κληρονομιά. Όσοι τολμήσουν τώρα, θα είναι οι θεμελιωτές μιας νέας εποχής που θα αφήσει αποτύπωμα όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε ολόκληρη την οικονομία της περιοχής.

-Ο προγραμματισμός συνεχίζεται

Η ομάδα δεν σταματά ούτε στιγμή. Ο σχεδιασμός για την αναγέννηση του ΠΑΣ προχωρά απρόσκοπτα και πλέον περνάει στη φάση της κορύφωσης. Αυτό που χτίστηκε στις πιο δύσκολες συνθήκες, τώρα θα αρχίσει να αποδίδει.

Στις κρίσιμες στιγμές δεν χωράνε μισά βήματα. Ή θα σταθούμε όρθιοι όλοι μαζί, ή θα χαθούμε.

Κι αν οι Σπαρτιάτισσες έδιναν στους πολεμιστές τους την ασπίδα λέγοντας «Ἤ ταν ἤ ἐπι τας», εμείς σήμερα, με την ίδια αποφασιστικότητα, λέμε:

«Ἤ ταν ἤ ἐπι ΠΑΣ».

Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Είναι το σύνθημα που πρέπει να μας οδηγεί. Οι φίλαθλοι, οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές – όλοι μαζί. Δεν είναι μόνο υποχρέωση· είναι τιμή, είναι καθήκον, είναι χρέος μας προς την πόλη, την ιστορία και τις επόμενες γενιές.

Ο ΠΑΣ θα ζήσει, γιατί δεν μάθαμε ποτέ να παραδινόμαστε.

Ἤ ταν ἤ ἐπι ΠΑΣ».