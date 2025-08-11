«Πρώτη» για ΠΑΣ Γιάννινα παρουσία του Κούστα!

Την πρώτη προπόνηση για την νέα χρονιά, με την ελπίδα ότι η ομάδα θα καταφέρει να ξεπεράσει τον... Γολγοθά που ανεβαίνει, έκανε ο ΠΑΣ Γιάννινα. Πολλά νέα πρόσωπα και παρουσία του προπονητή Νίκου Κούστα.

Στις αρχές του καλοκαιριού ο ΠΑΣ Γιάννινα βρέθηκε στα πρόθυρα διάλυσης και συμμετοχής στα τοπικά πρωταθλήματα του νομού. Τελικά η μεγάλη προσπάθεια του επιχειρηματία Νίκου Σιόντη και η σύσταση εταιρίας ειδικού σκοπού είναι... το φως στην άκρη του τούνελ. Η πραγματικότητα είναι ακόμη δύσκολη για τον «Αγιαξ της Ηπείρου» όσο αφορά την συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της Superleague2 αφού το ρόστερ είναι ως τώρα μικρό, ενώ και επίσημα δεν υπάρχει προπονητής. Πάνως ακόμη και έτσι το απόγευμα της Δευτέρας στο Πανηπειρωτικό, παρουσία και αρκετών φιλάθλων, έγινε η πρώτη συνάντηση - προπόνηση για τη νέα σεζόν. Το... κράμα του ρόστερ ήταν ανάμεσα στους λίγους που έμειναν από πέρσι και στα πολλά νέα πρόσωπα που θα δοκιμαστούν. Η παρουσία του προπονητή Νίκου Κούστα στο Πανηπειρωτικό δεν πέρασε απαρατήρητη και ίσως είναι και η απάντηση στο θέμα προπονητή της ομάδας. Θυμίζουμε ότι στα Γιάννενα περιμένουν να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό για το νέο πρωτάθλημα, ενώ για το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας έχει οριστεί στους Ζωσιμάδες το ματς Κυπέλλου κόντρα στον Βόλο.