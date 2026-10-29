Η Μπεσίκτας, με μία οργισμένη ανακοίνωση, επέκρινε την κάλυψη των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, κατηγορόντας τα για μεροληπτική μετάδοση των γεγονότων.

Η Μπεσίκτας εξέδωσε μια οργισμένη ανακοίνωση καταδικάζοντας αυτό που αποκαλεί «άνευ προηγουμένου διπλά μέτρα και σταθμά» τόσο από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα της τουρκικής Super League, «beIN SPORTS Turkey», όσο και από την Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF). Η διαμαρτυρία του συλλόγου έρχεται σε αντίθεση με την τηλεοπτική μετάδοση ενός περιστατικού που αφορούσε τον Ντούσαν Βλάχοβιτς και με έναν μαζικό καβγά που ξέσπασε μεταξύ των παικτών στο τέλος του ντέρμπι Γαλατασαράι-Φενέρμπαχτσε.

Η Μπεσίκτας υποστηρίζει ότι μια αυθόρμητη ενέργεια του Σέρβου επιθετικού μεταδόθηκε επανειλημμένα από διάφορες οπτικές γωνίες από το beIN SPORTS, λέγοντας ότι το υλικό ουσιαστικά συγκεντρώθηκε σε έναν φάκελο για να επιστήσει την προσοχή της κοινής γνώμης και των πειθαρχικών μέτρων της TFF, με τελικό αποτέλεσμα την τιμωρία αποκλεισμού ενός αγώνα για τον παίκτη.

Ο σύλλογος από την Κωνσταντινούπολη συνέκρινε την καλύψη του συμβανός αυτού με τη μαζική συμπλοκή που ξέσπασε αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα στην αναμέτρηση της Γαλατασαράι με τη Φενέρμπαχτσε, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες παίκτες και των δύο ομάδων. Αντί για κοντινό πλάνο αυτού του περιστατικού, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας επέλεξε πλάνα ευρείας γωνίας, μια στάση που η Μπεσίκτας χαρακτήρισε ως «δύο μέτρο και δύο σταθμά που θα μείνουν στην ιστορία του τουρκικού αθλητισμού».

Η ομάδα επέστησε την προσοχή σε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της εκπομπής ανάλυσης «Trio» του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, όπου ο πρώην διαιτητής και σχολιαστής Μπουλέντ Γιλντιρίμ φέρεται να «κόπηκε», ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να μοιραστεί τις απόψεις του για τα επεισόδια που ξέσπασαν στι ντέρμπι. Ο σύλλογος υποστήριξε ότι αυτό αποτελεί απτή απόδειξη παρέμβασης της διοίκησης στις μεταδόσεις.

Στην ανακοίνωσή της, η Μπεσίκτας αμφισβήτησε και τα δύο θεσμικά όργανα σχετικά με τις ενέργειες και την αμεροληψία τους, αναρωτώμενη γιατί το αντανακλαστικό κοντινής παρακολούθησης που εφαρμόζεται όταν εμπλέκεται η ίδια μετατρέπεται σε καμουφλάζ ευρείας γωνίας κατά τη διάρκεια μαζικών συμπλοκών που αφορούν άλλες ομάδες, και αν όλα τα μη επεξεργασμένα πλάνα από το γήπεδο, πίσω από το τέρμα και από τη σήραγγα που προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης θα παραδοθούν πλήρως στις αρμόδιες αρχές.

Απευθυνόμενη στην Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η Μπεσίκτας αμφισβήτησε το κατά πόσον η TFF θα ασκήσει την αυτεπάγγελτη εξουσία της για συλλογή αποδεικτικών στοιχείων βάσει του Άρθρου 75 του Πειθαρχικού Κανονισμού του Ποδοσφαίρου με την ίδια αποφασιστικότητα όπως και πριν, και αν θα ζητήσει τα πλάνα από τους σκηνοθέτες για να εντοπίσει όλες τις χαμένες σωματικές επαφές και να παραπέμψει κάθε παίκτη που εμπλέκεται στον καβγά στο πειθαρχικό συμβούλιο με την ίδια ταχύτητα και αυστηρότητα που επιδείχθηκε στον φάκελο του Βλάχοβιτς, ενώ παράλληλα υπενθύμισε στο κοινό ότι έχει ήδη υποβάλει ποινική μήνυση στην εισαγγελία σχετικά με την πολιτική μετάδοσης διπλού προτύπου του ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Ολοκληρώνοντας την ανακοίνωση, ο σύλλογος τόνισε ότι θα παρακολουθεί στενά τις αποφάσεις και τις παραπομπές της TFF σχετικά με τη βραδιά του ντέρμπι, δηλώνοντας: «Δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω από τον αγώνα μας μέχρι το χρώμα της δικαιοσύνης σε αυτό το πρωτάθλημα να γίνει ασπρόμαυρο και τα πρότυπα στο γήπεδο να εξισωθούν για όλες τις ομάδες».